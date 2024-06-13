UNS Terima 3.607 Mahasiswa Baru Jalur SNBT 2024

JAKARTA - Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta mengumumkan hasil penerimaan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2024/2025.

Sebanyak 3.607 peserta lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) UNS tahun 2024.

SNBT adalah mekanisme seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri di Indonesia yang didasarkan pada hasil tes yang pelaksanaannya menggunakan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) sebagai dasar seleksi. Pengumuman SNBT tahun 2024 ini dilakukan serentak secara nasional pada Kamis (13/6/2024).

Secara nasional, pendaftar SNBT tahun 2024 turun sebesar 2,28% yaitu dari 803.852 pada tahun 2023 menjadi 785.508 pada tahun 2024. Sebanyak 231.104 peserta dinyatakan lolos seleksi dan 35,54% (82.139) di antaranya adalah pelamar KIP Kuliah.

Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan UNS Ahmad Yunus mengatakan, jumlah peminat Program Studi (Prodi) pada jalur SNBT di UNS meningkat dari 58.695 pada tahun 2023 menjadi 101.449 pada tahun 2024 (naik 72.85%), dengan tingkat keketatan persaingan (AKP) 1:28 atau hanya 3,6% dari jumlah peminat.

Hal ini menunjukkan keunggulan dan daya tarik Prodi di UNS.

“Sebanyak 1.116 orang dari 3.607 peserta yang diterima UNS (30,94%) adalah pemegang KIP-Kuliah. Ini menegaskan komitmen UNS dalam mendukung akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat,” kata Yunus, Kamis (13/6/2024).

UNS berhasil menduduki peringkat 2 dari 20 PTN dengan Pendaftar Terbanyak pada SNBT 2024 yang semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu destinasi pendidikan favorit di Indonesia. Sebanyak 6 Prodi dari Sekolah Vokasi (SV) UNS berhasil masuk 20 besar Prodi dengan tingkat keketatan tertinggi Nasional pada SNBT 2024. Prodi Diploma 3 (D3) Farmasi berhasil menduduki rangking 1 Nasional Prodi terketat pada SNBT 2024, disusul oleh Diploma 4 (D4) Keperawatan Anestesiologi di rangking 2, D3 Manajemen Bisnis di rangking 4, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja di rangking 8, D3 Teknik Informatika di rangking 14, dan D3 Perpajakan di rangking 15.

“Prestasi UNS di SNBT 2024 ini semakin bertambah, tahun ini UNS juga masuk pada 20 besar PTN dengan nilai rerata UTBK tertinggi, yaitu pada rangking 10 dengan nilai rata-rata UTBK 626,25. UNS juga mencatatkan peserta yang termasuk 20 pendaftar yang diterima dengan nilai UTBK tertinggi yaitu dari Prodi S1 Kedokteran (845,27) pada rangking 20,” kata Yunus.

Siswa lolos seleksi melalui jalur SNBT UNS pada tahun 2024 sebanyak 3.607 yang terdiri dari 2.976 Program Sarjana dan 631 Program Diploma 3 (D3) serta Diploma 4 (D4) atau Sarjana Terapan. Sebanyak 1.389 siswa lolos kelompok Saintek dengan tingkat keketatan 1:17, dan 1.587 lolos kelompok Soshum dengan tingkat keketatan 1:16. Sedangkan pada Program Diploma 3 dan Diploma 4 sebanyak 285 peserta lolos di kelompok Saintek dengan rerata tingkat keketatan 1:100 dan 346 peserta lolos di kelompok Soshum dengan rerata tingkat keketatan 1:68.

Sepuluh Prodi Sarjana di UNS dengan keketatan tertinggi SNBT 2024 kelompok bidang Saintek secara berturut-turut dari yang terketat adalah Prodi Farmasi dengan Angka Ketetatan Persaingan (AKP) 1:55, Kedokteran 1:36, Informatika 1:36, Psikologi 1:27, Ilmu dan Teknologi Pangan 1:27, Teknik Industri 1:27, Kebidanan 1:24, Perencanaan Wilayah dan Kota 1:23, Sains Data 1:23 dan Arsitektur 1: 21.