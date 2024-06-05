Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

BRIN-LPDP Beri Apresiasi ke Peneliti

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |16:55 WIB
BRIN-LPDP Beri Apresiasi ke Peneliti
BRIN-LPDP Beri Apresiasi ke Peneliti. (Foto: Okezone.com/Kristal)
JAKARTA – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kembali melakukan skema kerjasama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Program skema kerjasama BRIN dengan LPDP berupaya melakukan kegiatan Indonesia Research & Innovation (InaRI) Expo 2024 dengan menyelenggarakan penganugerahan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM) Award.

RIIM Award merupakan penghargaan yang diberikan kepada tim riset yang berkinerja tinggi dalam mengembangkan dan memperoleh pembaharuan IPTEK. Selain tim riset, tim startup yang berkinerja tinggi dalam mengkomersialisasi produk berbasis hasil riset melalui skema pendanaan BRIN.

Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi BRIN Agus Haryono menyampaikan, di tahun ini skema kerjasama dengan LPDP bertujuan ingin memberikan apresiasi kepada pelaksanaan riset inovasi.

“Research inovasi untuk Indonesia maju yang sebetulnya telah kita lakukan sejak tahun 2022 hingga 2024 kita mulai memberikan pendanaan inovasi kepada seluruh civitas, baik untuk perguruan tinggi, industri, masyarakat berinovasi,” ujar Agus dalam kegiatan Media Lounge Discussion (MELODI): RIIM Award 2024, (5/6/2024).

Ia menambahkan bahwa bentuk kegiatan tersebut output dan outcome dinilai signifikan. Proses dalam pemilihan dimulai dari penyeleksian berkas, menentukan finalis dan menilai pencapaian-pencapaian yang diperoleh dari masing-masing finalis.

“Nanti kita minta mereka untuk mengajukan kepada kami apa saja yang sudah tercapai, kemudian dari usulan-usulan yang masuk nanti akan kita panggil sebagai finalis dan nantinya akan kita panggil ke ajang UNESCO yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional,” jelasnya.

Topik Artikel :
Peneliti LPDP BRIN-LPDP BRIN
