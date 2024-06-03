Kemendikbudristek Siapkan Siswa SMK Terserap di Industri Game

JAKARTA - Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mendorong kemitraan antara PT Gamecomm Indonesia Network dengan 40 SMK.

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kiki Yulianti menjelaskan, harapan Kemendikbud terhadap kerjasama ini adalah siapnya sumber daya manusia untuk dapat berkarier di industri game.

“Kemendikbudristek mendapat tugas menyiapkan sumber-sumber daya manusia, vokasi terutama, yang nantinya bukan hanya menjadi pengguna game, tetapi juga harus menjadi pengembang yang secara aktif berkarir di Industri,” ujar Kiki dihadapan wartawan, Senin (4/6/24).

“Tugas kami adalah menyiapkan pendidikan vokasi agar bisa mendidik generasi muda kita agar mereka mampu berkontribusi positif, bekerja berkarir di industri game,” lanjutnya.

Industri game sendiri dipilih karena tingginya minat masyarakat Indonesia, sehingga industri ini dianggap memiliki potensi yang bagus.