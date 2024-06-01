Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

8 Sekolah Kedinasan yang Lulusannya Punya Gaji Tinggi, Ada yang Tembus Dua Digit

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |16:15 WIB
8 Sekolah Kedinasan yang Lulusannya Punya Gaji Tinggi, Ada yang Tembus Dua Digit
Ilustrasi lulusan sekolah kedinasan yang gajinya tinggi (Foto:Shuttersock)
JAKARTA - Inilah 8 Sekolah Kedinasan yang lulusannya punya gaji tinggi, ada yang tembus dua digit. Adapun, sekolah kedinasan merupakan perguruan tinggi yang dikelola oleh institusi pemerintah.

Lalu peserta yang lolos seleksi masuk sekolah kedinasan maka selanjutnya akan menjalani ikatan dinas. Hingga memiliki gaji yang cukup besar. Lantas berapa gajinya?

Berikut 8 Sekolah Kedinasan yang lulusannya punya gaji tinggi, ada yang tembus dua digit:

1. PKN STAN

Politeknik Keuangan Negara atau PKN STAN merupakan sekolah kedinasan di bawah Kementerian Keuangan.

Diketahui, perguruan tinggi ini dikenal dengan nama STAN hingga kemudian mulai tahun 2015 berganti nama menjadi PKN STAN.

Untuk gajinya di tahun pertama kategori golongan IIc akan menerima gaji pokok sebesar Rp2.301.800 per bulan dan golongan IIa mendapatkan gaji pokok senilai Rp2.022.200 per bulannya.Untuk tunjangan kinerjanya, berdasarkan PP 156/2014, lulusan STAN dengan golongan terendah, yakni kelas 1 akan menerima tukin sebesar Rp2.575.000. Kemudian, untuk kelas perkantoran tertinggi (kelas 27) bisa mencapai Rp46.950.0000.

2. Poltekkes SSN (Badan Siber dan Sandi Negara)

Pemerintah secara resmi akan memberikan tunjangan kinerja kepada kamu apabila menjadi pegawai Badan Siber dan Sandi Negara dengan jumlah yang besarannya mulai dari Rp1,97 juta sampai Rp26,32 juta per bulan. Besaran tunjangan kinerja seperti yang dimaksud di atas tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Presiden.

3. sekolah Tinggi Intelijen Negara (Badan Intelijen Negara)

STIN adalah milik Badan Intelijen Negara yang membuka program Diploma IV dan dikelola secara langsung oleh Badan Intelijen Negara. Tidak berbeda jauh dengan Politeknik atau Akademi milik Kementerian Perhubungan, apabila kamu lulusan STIN dan bekerja untuk BIN maka tunjangan kinerja yang akan kamu dapatkan berkisar antara Rp1,96 juta sampai Rp26,32 juta.

