HOME EDUKASI SEKOLAH

20 Contoh Soal Prakarya Kelas 8 Semester 2 dan Kunci Jawabannya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 29 Mei 2024 |06:32 WIB
20 Contoh Soal Prakarya Kelas 8 Semester 2 dan Kunci Jawabannya
Ilustrasi contoh soal prakarya kelas 3 ( Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ada 20 contoh soal prakarya kelas 8 semester 2 dan kunci jawabannya. Tentunya para orangtua menyiapkan bahan ujian untuk anaknya agar bisa mendapatkan nilai bagus.

Beberapa contoh soal ini bisa didapatkan melalui tes sebelumnya. Atau mencarinya di toko buku untuk mengasah otak anak saat menghadapi ujian.

Berikut 20 contoh soal prakarya kelas 8 semester 2 dan kunci jawabannya:

1. Suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari aktivitas manusia sehari-hari maupun proses alam yang memiliki nilai ekonomi disebut dengan?

A. Bahan

B. Produk

C. Alat

D. Limbah

Jawabannya: D

2. Limbah seperti pecahan kaca, pecahan keramik, potongan logam, anke plastik bekas perbaot merupakan limbah yang bersumber dari daerah?

A. Pegunungan

B. Pesisir Pantai

C. Pertanian

D. Perkotaan

Jawabannya: D

3. Limbah yang berwujud keras, padat, tidak mudah diolah dan tidak mudah terurai dalam tanah disebut dengan limbah?

A. Lunak

B. Kasar

C. Padat

D. Keras

Jawabannya: D

4. Vas bunga, piring, gerabah, dan guci termasuk ke dalam contoh…

A. Kerajinan kulit

B. Kerajinan bahan lunak

C. Kerajinan keramik

D. Kerajinan gips

Jawabannya:C

5. Bahan yang diolah oleh manusia dari dasar bahan kimia serta paduan yang digunakan, bukan merupakan bahan asli yang diambil dari alam.

Pembuatannya sendiri dimaksudkan untuk mendapatkan duplikasi dari efek yang ada dinamakan dengan…..

A. Bahan mentah

B. Bahan buatan

C. Bahan olahan

D. Bahan alam

Jawabannya: B

6. Bahan di bawah ini yang merupakan bahan serat alam yang bisa berkembang jika dijadikan sebagai kerajinan yaitu….

A. Rumput gajah

B. Batang tebu

C. Pelepah pisang

D. Teratai air

Jawabannya: C

7. Meminimalisir barang atau materil yang kita pergunakan, merupakan prinsip pengolahan limbah yang disebut dengan?

A. Reduce

B. Reuse

C. Recycle

D. Refuse

Jawabannya: A

