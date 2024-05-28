Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Gandeng British Council, Kemendikbudristek Kuatkan Model Pelatihan Guru Bahasa Inggris

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |22:03 WIB
Gandeng British Council, Kemendikbudristek Kuatkan Model Pelatihan Guru Bahasa Inggris
Kemendikbudristek Gelar Kerja Sama dengan British Council (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek) kembali memperkenalkan mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar (SD) dalam kurikulum merdeka.

Dalam mengupayakan memberlakukan kembali pembelajaran bahasa inggris di SD, Kemendikbud melakukan komitmen kolaborasi dengan British Council. Kolaborasi tersebut diharapkan agar dapat memperluas akses dan peningkatan terhadap pendidikan bahasa inggris secara nasional.

Staf Ditjen GTK Kemendikbud Ristek, Sotya Mayangwuri menyampaikan bahwa Kemendikbud telah melakukan peluncuran kebijakan Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Kurikulum Merdeka sebagai Kurikulum Nasional.

“Kami sudah meluncurkan Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024 yang mencanangkan bahwa kembalinya dan dikenalkan bahasa inggris di jenjang sekolah dasar ini akan menjadi wajib dalam tahun ajaran 2027 hingga 2028,” ujarnya dalam acara Peluncuran Kerja Sama British Council dan Ditjen GTK Kemendikbudristek tentang “Pengembangan Model Pelatihan Guru Bahasa Inggris di Indonesia”, Selasa (28/5/2024).

Dia menambahkan bahwa dengan menindaklanjuti proses kegiatan project tersebut, kemampuan bahasa Inggris terhadap para pengajar membutuhkan bentuk bantuan yang intensif dalam penguatan ajaran.

Halaman:
1 2
Telusuri berita edukasi lainnya
