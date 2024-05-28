Berikut 10 Universitas Terbaik di Asia 2024

JAKARTA - Ini 10 universitas terbaik di asia 2024. Para calon mahasiswa tentunya menginginkan untuk belajar di universitas terbaik di luar maupun di dalam negeri.

Berbagai pertimbangan tentunya dilakukan oleh para calon mahasiswa untuk memilih universitas yang akan dipilih. Times Higher Education World telah merilis 10 universitas terbaik di asia.

Melansir instagram dari World Economic Forum, Selasa (28/5/2024) ini dia 10 universitas terbaik di asia berdasarkan Times Higher Education World University Rankings 2024 :

1. Tsinghua University, China.

2. Peking University, China.

3. National University of Singapore, Singapore.

4. Nanyang Technological University, Singapore.