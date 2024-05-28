Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Berikut 10 Universitas Terbaik di Asia 2024

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |21:55 WIB
Berikut 10 Universitas Terbaik di Asia 2024
Kampus Terbaik di Asia 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ini 10 universitas terbaik di asia 2024. Para calon mahasiswa tentunya menginginkan untuk belajar di universitas terbaik di luar maupun di dalam negeri.

Berbagai pertimbangan tentunya dilakukan oleh para calon mahasiswa untuk memilih universitas yang akan dipilih. Times Higher Education World telah merilis 10 universitas terbaik di asia.

Melansir instagram dari World Economic Forum, Selasa (28/5/2024) ini dia 10 universitas terbaik di asia berdasarkan Times Higher Education World University Rankings 2024 :

1. Tsinghua University, China.

2. Peking University, China.

3. National University of Singapore, Singapore.

4. Nanyang Technological University, Singapore.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113624/20_ptn-FtJA_large.jpg
Daftar 20 PTN Dengan Kuota KIP Kuliah SNBP Terbanyak di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113256/caroline-ZMKp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Caroline Riady, Cucu Konglomerat Pernah Jadi Guru dan Dosen UPH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113227/mendiktisaintek_satryo-Cle4_large.jpg
Kena Efisiensi Anggaran Rp14 Triliun, Mendikti Saintek: Itu Belum Termasuk Tukin Dosen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113191/mendiktisaintek_satryo-0trg_large.jpg
Mendikti Saintek Beri Sinyal Biaya Kuliah di PTN Naik Imbas Efisiensi Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113107/kampus-OBUt_large.jpg
Perguruan Tinggi Siap Cetak Mahasiswa Unggul untuk Industri BPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/65/3111739/kampus-0B6b_large.jpg
Mengulik Perbedaan SNPMB, SNBT, dan SNBP, Bagi Calon Maba
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement