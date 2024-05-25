Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Daftar 6 PTN Favorit yang Resmi Naikkan Biaya Kuliah 2024

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |07:48 WIB
Daftar 6 PTN Favorit yang Resmi Naikkan Biaya Kuliah 2024
Daftar 6 PTN Favorit yang Resmi Naikkan Biaya Kuliah 2024. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Daftar PTN (Perguruan Tinggi Negeri) favorit yang resmi naikkan biaya kuliah 2024 ini tengah menjadi perbincangan di kalangan mahasiswa. Kenaikan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) terjadi di beberapa perguruan tinggi negeri Indonesia.

Mahasiswa yang perlu ketahui adalah UKT terbagi menjadi beberapa golongan. Setiap calon mahasiswa yang resmi menjadi mahasiswa di salah satu universitas akan digolongkan ke dalam kelas UKT berdasarkan penilaian pihak kampus.

Melansir dari berbagai sumber, berikut rincian daftar 6 PTN favorit yang resmi naikkan biaya kuliah 2024 yang dirangkum oleh Okezone, Sabtu (25/5/2024):

1. Institut Teknologi Bandung (ITB)

Di tahun 2024 jumlah biaya UKT di universitas ITB mengalami peningkatan sebesar 15%. Golongan UKT terendah di universitas ini adalah Rp500.000.

Selain itu, mahasiswa ITB yang lolos dalam tahap seleksi mandiri ITB (SM ITB) maka diarahkan untuk membayar Iuran Pengembangan Institusi (IPI) tiap per semester sekaligus dengan UKT.

Jumlah nominal yang harus dibayar dalam semester pertama hingga kedua sebesar Rp25 juta. Lalu dilanjut pembayaran dari semester ketiga hingga kedelapan sebesar Rp12,5 juta.

2. Universitas Gadjah Mada (UGM)

Berdasarkan laman resmi UGM, besaran UKT setelah bersubsidi disesuaikan dengan ketentuan dari masing-masing jurusan atau program studi:

UKT bersubsidi 75% sekitar Rp2,2 juta hingga Rp6.175.000.

UKT bersubsidi 50% sekitar Rp4,15 juta hingga Rp12,35 juta.

UKT bersubsidi 25% sekitar Rp6.225.000 juta hingga Rp18.525.000 juta

UKT tanpa subsidi sekitar Rp8,3 juta hingga Rp24,7 juta

Kenaikan besar UKT di universitas ini terjadi hanya di beberapa program studi saja, seperti:

Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat

Teknologi Rekayasa Mesin

Manajemen Informasi Kesehatan

Bahasa dan Kebudayaan Korea

Sastra Arab

Sastra Indonesia

Bahasa, Sastra dan Budaya Jawa

Sastra Jepang

Bahasa dan Kebudayaan Korea

3. Universitas Indonesia (UI)

Pada 2 mei 2024 yang lalu, UI meluncurkan informasi terbaru di laman resminya terkait Biaya Operasional Pendidikan (BOP) terkhususnya bagi mahasiswa yang masuk ke dalam program sarjana dan program vokasi.

Kini UI membagi jumlah besaran UKT ke dalam lima kelompok. Namun, kenaikan UKT terjadi pada mahasiswa yang termasuk ke dalam golongan UKT di atas kelas 2.

Jumlah besaran UKT di atas kelas 2 sebelumnya adalah Rp2 juta hingga Rp4 juta. Namun di tahun 2024 ini mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp7,5 juta hingga Rp12,5 juta.

Informasi baru tambahan lainnya adalah mahasiswa baru yang lolos dalam jalur seleksi mandiri dikenakan Iuran Pengembangan Institusi (IPI).

Halaman:
1 2
