Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Daftar SMA Negeri Terbaik Jakarta Sebagai Referensi PPDB Jakarta 2024

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |14:38 WIB
Daftar SMA Negeri Terbaik Jakarta Sebagai Referensi PPDB Jakarta 2024
Daftar SMA Negeri Terbaik Jakarta Sebagai Refrensi PPDB Jakarta 2024. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA — Daftar SMA Negeri terbaik Jakarta sebagai referensi PPDB Jakarta 2024. Calon Peserta Didik Baru (CPDB) wajib menyimak informasi berikut.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online. Penerimaan peserta sudah dapat mendaftarkan akun pra pendaftaran PPDB mulai dari 21 Mei hingga 27 Mei 2024.

Sebagian besar calon peserta didik baru mengaku kebingungan harus memilih SMA mana untuk melanjutkan studi mereka.

Berikut daftar SMA Negeri terbaik Jakarta sebagai referensi PPDB Jakarta 2024 dirangkum dari berbagai sumber, Kamis (23/5/2024):

Jakarta Barat

SMA Negeri 78 Jakarta

SMA Negeri 2 Jakarta

SMA Negeri 65 Jakarta

SMA Negeri 19 Jakarta

SMA Negeri 112 Jakarta

SMA Negeri 84 Jakarta

SMA Negeri 85 Jakarta

SMA Negeri 94 Jakarta

Jakarta Selatan

SMA Negeri 8 Jakarta

SMA Negeri 28 Jakarta

SMA Negeri 34 Jakarta

SMA Negeri 47 Jakarta

SMA Negeri 26 Jakarta

SMA Negeri 38 Jakarta

SMA Negeri 49 Jakarta

SMA Negeri 70 Jakarta

Jakarta Pusat

SMA Negeri 68 Jakarta

SMA Negeri 1 Jakarta

SMA Negeri 30 Jakarta

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement