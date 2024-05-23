JAKARTA — Daftar SMA Negeri terbaik Jakarta sebagai referensi PPDB Jakarta 2024. Calon Peserta Didik Baru (CPDB) wajib menyimak informasi berikut.
Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online. Penerimaan peserta sudah dapat mendaftarkan akun pra pendaftaran PPDB mulai dari 21 Mei hingga 27 Mei 2024.
Sebagian besar calon peserta didik baru mengaku kebingungan harus memilih SMA mana untuk melanjutkan studi mereka.
Berikut daftar SMA Negeri terbaik Jakarta sebagai referensi PPDB Jakarta 2024 dirangkum dari berbagai sumber, Kamis (23/5/2024):
Jakarta Barat
SMA Negeri 78 Jakarta
SMA Negeri 2 Jakarta
SMA Negeri 65 Jakarta
SMA Negeri 19 Jakarta
SMA Negeri 112 Jakarta
SMA Negeri 84 Jakarta
SMA Negeri 85 Jakarta
SMA Negeri 94 Jakarta
Jakarta Selatan
SMA Negeri 8 Jakarta
SMA Negeri 28 Jakarta
SMA Negeri 34 Jakarta
SMA Negeri 47 Jakarta
SMA Negeri 26 Jakarta
SMA Negeri 38 Jakarta
SMA Negeri 49 Jakarta
SMA Negeri 70 Jakarta
Jakarta Pusat
SMA Negeri 68 Jakarta
SMA Negeri 1 Jakarta
SMA Negeri 30 Jakarta