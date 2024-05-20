Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Kuota Sekolah Negeri Terbatas, Disdik Jakarta Siapkan 8.426 Kursi PPDB Bersama 2024

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |17:51 WIB
Kuota Sekolah Negeri Terbatas, Disdik Jakarta Siapkan 8.426 Kursi PPDB Bersama 2024
Disdik DKI Jakarta Siapkan 8.426 Kursi PPDB Bersama 2024 (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ada keterbatasan dalam jumlah kuota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 di sekolah negeri khususnya untuk tingkat SMP, SMA dan SMK.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta pun membuka PPDB Bersama 2024 bagi pelajar dari keluarga tidak mampu yang terdaftar dalam DTKS Kementerian Sosial untuk bersekolah di sekolah swasta secara gratis.

"Jumlah PPDB bersama ini totalnya 8.426 orang . Jadi, untuk sekolah swasta, mereka bisa langsung mendaftar ke sekolah tersebut. Tapi, ini hanya ditujukan bagi mereka (CPDB) yang tidak mampu. Alias gratis," ujar Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin di Jakarta, Senin (20/5/2024).

Sementara itu, Wakil Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Purwosusilo merinci terkait alokasi PPDB Bersama 2024 baik dari jumlah sekolah swasta yang berpartisipasi di masing-masing tingkat pendidikan.

"Untuk SMP kita libatkan 138 sekolah dengan daya tampung 1731 orang. SMA melibatkan 121 sekolah, dgn daya tampung 2.671 orang. SMK melibatkan 147 sekolah dgn daya tampung 4.024 orang. Total sekolah swasta yang kita libatkan dalam PPDB bersama 406 sekolah swasta dengan daya tampung 8.426 orang," kata Purwosusilo.

Halaman:
1 2
