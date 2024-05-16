Advertisement
Presiden Tidore Kenalkan Maluku Utara Lewat Hip-Hop pada Indonesia Goes to School di Canberra

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |19:11 WIB
JAKARTA - Kantor Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI Canberra menggelar kegiatan Indonesia Goes to School di Melrose High School, Canberra, Kamis (16/5/2924). Dalam kesempatan tersebut, Kantor Atdikbud menggandeng seorang penyanyi Hip-Hop asal Maluku Utara, Bams Conoras atau yang dikenal dengan nama panggung Presiden Tidore, untuk meriahkan konser mini di sekolah tersebut.

Bersama seorang penari bernama Muhammad Gillang, selama 1,5 jam, Presiden Tidore membawakan lima lagu hip-hop yang terinspirasi dari adat dan budaya Maluku Utara. Kelima lagu tersebut berjudul Coka Iba, Tarekat, Hikayat, Kalesang, dan Freestyle. Bams dan Gilang membawakan hip-hop sambil mengenalkan keragaman Indonesia kepada para siswa Melrose.

Menurut Bams Conoras, setiap lagu memiliki kisah masing-masing dalam penyusunannya. Saat ditanya oleh Sarah, salah satu siswa Melrose High School, tentang lagu mana yang merupakan lagu favorit bagi Bams, ia menjawab, Hikayat. “Lagu itu menceritakan tentang bagaimana kita mencintai diri sendiri, keluarga, juga lingkungan,” tuturnya.

Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud), Mukhamad Najib, mengatakan, kegiatan Indonesia Goes to School merupakan salah satu program utama dalam mempromosikan Indonesia di sekolah-sekolah Australia.

Kegiatan ini dikemas dalam berbagai acara kreatif seperti pengenalan seni budaya tradisional, maupun mengenalkan tentang kemajuan Indonesia modern. Pengenalan seni Indonesia kepada para siswa Australia juga bisa dipadupadankan dengan musik modern seperti hip-hop.

