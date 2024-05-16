Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Cerita Natalia, Wisudawan Termuda ITB Raih Gelar Magister Kimia di Usia 22 Tahun

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |13:06 WIB
Cerita Natalia, Wisudawan Termuda ITB Raih Gelar Magister Kimia di Usia 22 Tahun
Cerita Wisudawan Termuda ITB Raih Gelar Magister Kimia di Usia 22 Tahun (Foto: ITB)
JAKARTA - Kisah Natalia Devita Purnama, wisudawan termuda ITB yang meraih gelar magister kimia di usia 22 tahun 3 bulan.

Natalia merupakan seorang mahasiswi dari program studi Magister Kimia, Kelompok Keahlian Kimia Fisik.

Hal ini tentunya membuat dirinya bangga. Dia pun mengaku bahwa memiliki semangat untuk terus mengejar pendidikan.

"Selain karena mengikuti zaman sekarang orang-orang dengan gelar S2 sudah umum, saya merasa ingin mendapatkan ilmu yang lebih jauh di Kimia dan masih belum mau melepas ITB jadi saya mendaftar program fast track," ujarnya dilansir laman resmi Institut Teknologi Bandung (ITB), Jakarta, Kamis (16/5/2024).

Meski begitu, perjalanan akademiknya ternyata tidaklah mudah. Selama proses studinya, dia mengaku banyak menghadapi kesulitan dalam memahami materi yang didominasi oleh penurunan rumus-rumus kimia serta teorinya yang jauh lebih kompleks daripada perkiraannya.

Tantangan terbesar yang dihadapi oleh Natalia terletak pada proses merampungkan tesisnya. Namun, berkat bantuan dan solusi dari dosen pembimbing, ia berhasil menyelesaikan penelitiannya dengan baik.

"Saya sering kehilangan motivasi, tapi akhirnya bisa menyelesaikan penelitian," tuturnya.

Selama proses studi, Natalia berfokus pada penelitian serta publikasi. "S2 lebih banyak fokus ke penelitian dan outputnya publikasi, jadi harus rajin mempelajari jurnal dan mencoba metode penelitian agar menemukan metode yang paling efektif dan hasil yang paling baik," jelas Natalia.

