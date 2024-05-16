Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Nadiem Makarim Resmi Luncurkan Indonesia Heritage Agency: Sudah saatnya Ambil Langkah Berani untuk Transformasi Museum dan Cagar Budaya

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |21:26 WIB
Nadiem Makarim Resmi Luncurkan Indonesia Heritage Agency: Sudah saatnya Ambil Langkah Berani untuk Transformasi Museum dan Cagar Budaya
Nadiem Makarim Resmikan Indonesia Heritage Agency. (Foto: Okezone.com/Kemendikbud)
YOGYAKARTA - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, resmi meluncurkan Indonesia Heritage Agency (IHA). Nadiem mengatakan bahwa kini sudah saatnya mengambil langkah berani untuk mentransformasi museum dan cagar budaya di Indonesia.

Peluncuran IHA dilakukan di Museum Benteng Vredeburg, Yogyakarta, pada Kamis (16/5/2024) malam WIB. Acara peluncuran IHA berlangsung meriah dengan dihadiri tokoh-tokoh penting, di antaranya ada Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Selain itu, hadir juga deretan selebriti tersohor Tanah Air. Di antaranya, ada Nicolas Saputra, Happy Salma, hingga Aryo Bayu. Acara peluncuran pun berlangsung semarak dengan menampilkan tarian daerah, atraksi drone dan air mancur, serta lainnya.

Dengan meluncurkan IHA, museum-museum di Indonesia siap direimajinasikan atas upaya pelesatarian budaya di Indonesia. Nadiem pun mengajak masyarakat menjadikan museum dan cagar budaya sebagai ruang belajar yang terbuka dan inklusif serta mendukung perwujudan pembelajaran sepanjang hayat.

“Yogyakarta menjadi saksi dari salah satu momentum paling bermakna dalam gerakan merdeka belajar dan merdeka berbudaya terus menjadi prioritas kami di Kemendikbudristek,” ujar Nadiem dalam acara peluncuran Indonesia Heritage Agency di Museum Benteng Vredeburg, Yogyakarta, Kamis (16/5/2024).

“Saya yakin dan tidak pernah meragukan lagi kekayaan sejarah dan budaya yang dimiliki Indonesia. Sayangnya, kekayaan tersebut masih banyak yang belum terawat dan terakomodir secara optimal di museum-museum dan cagar budaya,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
