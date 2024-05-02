PPI Dunia Gelar Sekolah Hukum 2024: Kontribusi Pelajar dalam Menghadapi Tantangan Hukum dan Dinamika Sosial

JAKARTA - PPI Dunia merayakan tonggak sejarah dengan suksesnya penyelenggaraan Sekolah Hukum PPI Dunia 2024. Acara ini menandai komitmen kuat pelajar Indonesia di luar negeri dalam menyumbangkan pemikiran dan keterampilan mereka untuk masa depan hukum dan dinamika sosial Indonesia.

Acara dibuka dengan Stadium General yang menghadirkan Kombes. Pol. Shinto Bina Gunawan Silitonga, S.I.K., M.Si., Atase Polri KBRI Berlin Jerman, yang memberikan wawasan tentang "Ferreien Job" (pekerjaan musiman) di awal acara, dalam rangka menghimbau kesadaran public akan isu yang menimpah teman-teman pelajar kita di Jerman.

Mengusung tema "Merawat Indonesia: Kontribusi Pelajar Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Hukum dan Dinamika Sosial", Sekolah Hukum PPI Dunia menghadirkan tiga kelas berfokus pada konstitusi, advokasi, dan legalisasi. Setiap kelas menawarkan kesempatan bagi peserta untuk mendalami berbagai aspek hukum dan berdiskusi langsung dengan para ahli di bidangnya.

Kelas Konstitusi: Mengkaji Hukum Konstitusi dan Hukum Tata Negara Beserta Sejarah dan Dinamikanya

Kelas ini dipandu oleh narasumber berpengalaman di bidang hukum konstitusi, termasuk Pan Mohamad Faiz, SH., M.C.L., Ph.D., dan Muhammad Saleh, S.H., M.H. Peserta diajak untuk memahami perkembangan hukum konstitusi di Indonesia dan di seluruh dunia, serta menganalisis perubahan politik dan sosial yang memengaruhi sistem ketatanegaraan.

Kelas Advokasi: Dinamika Hukum Internasional dan Tantangan Global untuk Indonesia

Dalam kelas ini, para peserta mendapatkan wawasan tentang hukum internasional dan etika di era digital, serta strategi advokasi yang efektif dalam menanggapi tantangan global. Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H., dan Dr.(Can) Wiend Sakti Myharto, S.H.,LL.M, memandu diskusi dan studi kasus tentang perlindungan hak pelajar Indonesia di luar negeri dan implementasi kebijakan hukum dalam organisasi.