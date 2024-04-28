HUT ke-3 Tahun, Ini Rencana BRIN Perkuat Riset dan Inovasi Nasional

JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyampaikan rencananya untuk satu tahun ke depan. BRIN akan memulai perannya sebagai lembaga riset pemerintah yang besar dan menjadi jangkar penarik riset dan inovasi secara nasional.

Setelah menyelesaikan konsolidasi integrasi pada dua tahun pertama, pada tahun ketiganya ini BRIN akan memulai program-program riset nasionalnya. Sebagai jangkar penarik riset dan inovasi secara nasional, BRIN akan melakukan perannya melalui riset yang platformnya memang besar dan tidak memungkinkan untuk universitas dan industri untuk melakukannya. Misalnya, riset yang berbasis ekspedisi yang membutuhkan sumber daya dukungan yang kuat.

“Misalnya riset yang terkait dengan basis ekspedisi di laut secara besar-besaran, memakai kapal riset, armada kapal riset kemudian juga ekspedisi di darat, kemudian yang terkait dengan biologis struktur, itu memang riset-riset yang raksasa yang membutuhkan sumber daya dukung yang kuat,” ujar Kepala BRIN Laksana Tri Handoko, pada konferensi pers, Minggu (28/4/2024).

Pada program tersebut, para periset di kampus dan sebagainya juga dapat ikut turut didalamnya melalui aktivitas dari sub-sub aktivitasnya.

“Sehingga seluruh periset periset di kampus dan sebagainya itu bisa ikut dalam bentuk melakukan aktifitas dari sub sub aktivitasnya. kalau tidak ada jangkar seperti itu yang lain tidak akan bisa masuk karena itu riset yang sangat besar dan membutuhkan biaya yang besar dan infrastruktur yang luar biasa,” lanjutnya.

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko juga menyatakan bahwa pada tahun ini BRIN akan mulai melaksanakan hal tersebut, salah satunya dengan melakukan ekspedisi arkeologi besar-besaran pada tahun ini.