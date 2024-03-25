Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Peneliti IPB Ungkap Fakta soal Nikotin

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |20:34 WIB
Peneliti IPB Ungkap Fakta soal Nikotin
Peneliti IPB Ungkap Fakta soal Nikotin (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Peneliti dari Departemen Kimia Institut Pertanian Bogor (IPB) Mohammad Khotib menjelaskan nikotin adalah senyawa kimia yang masuk ke dalam golongan alkaloid dan secara alami terkandung dalam tembakau.

Nikotin sebenarnya juga dapat ditemukan pada beberapa tanaman lainnya seperti kentang, terong, dan tomat, namun konsentrasinya masih kecil.

"Produk tembakau alternatif menjadi pilihan bagi perokok dewasa yang selama ini kesulitan untuk berhenti dari kebiasaannya," katanya dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (25/3/2024).

Dengan beralih ke produk ini, potensi risiko kesehatan mereka dapat berkurang dibandingkan dengan lanjut merokok.

“Menghalangi orang untuk tidak merokok akan berat sekali, sehingga salah satu cara yang bisa digunakan adalah memanfaatkan produk tembakau alternatif yang lebih rendah risiko. Hal ini bisa digunakan untuk mengurangi dampak kesehatan yang ditimbulkan,” jelas Khotib.

