HOME EDUKASI KAMPUS

Pendaftaran KIP Kuliah untuk SNBT Sampai Kapan?

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |13:45 WIB
Pendaftaran KIP Kuliah untuk SNBT Sampai Kapan?
Pendaftaran KIP Kuliah untuk SNBT Sampai Kapan? (Foto: Kemendibukristek)
JAKARTA - Pendaftaran KIP Kuliah untuk SNBT sampai kapan? Bagi penerima KIP Kuliah yang ingin daftar ke perguruan tinggi lewat jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) sudah dibuka.

Pendaftaran KIP Kuliah jalur UTBK SNBT 2024 sudah dibuka sejak 21 Maret 2024.

"Pendaftaran seleksi UTBK-SNBT di SIM KIP Kuliah dibuka mulai tanggal 21 Maret 2024 pukul 15.00 WIB," tulis pengumuman di akun Instagram @puslapdik_dikbud, Jakarta.

Lalu sampai kapan pendaftaran KIP Kuliah untuk SNBT? Dalam jadwal yang ditetapkan, pendaftaran KIP Kuliah untuk SNBT sampai 5 April 2024 pukul 15.00 WIB.

Berikut Jadwal Pendaftaran KIP Kuliah 2024 Jalur SNBT

- Pembukaan pendaftaran: 21 Maret 2024 pukul 15.00 WIB.

- Penutupan pendaftaran: 5 April 2024 pukul 15.00 WIB.

Peserta KIP Kuliah Merdeka yang akan mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi melalui jalur UTBK-SNBT dapat memilih seleksi UTBK-SNBT di menu Seleksi SIM KIP Kuliah.

"Apabila menu Seleksi belum muncul, silahkan melengkapi berkas persyaratan KIP Kuliah terlebih dahulu," tulisnya.

Penerima KIP Kuliah Merdeka di tahun 2024 akan mendapatkan biaya pendidikan atau biaya kuliah yang dibayarkan langsung ke rekening perguruan tinggi dan bantuan biaya hidup per bulan yang ditransfer langsung ke rekening mahasiswa.

Besaran biaya hidup ditetapkan berdasarkan perhitungan indeks harga lokal masing-masing wilayah perguruan tinggi yang dibagi dalam 5 klaster dengan besaran antara Rp800.000, Rp950.000, Rp1.100.000, Rp1.250.000 dan Rp1.400.000 setiap bulannya.

Penerima KIP Kuliah Merdeka akan diterima melalui jalur seleksi masuk perguruan tinggi pada semua jalur seleksi, seperti Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP), Ujian Tulis Berbasis Komputer – Seleksi Nasional Berbasis Tes (UTBK-SNBT) dan jalur mandiri, serta seleksi masuk perguruan tinggi swasta, baik di perguruan tinggi akademik maupun perguruan tinggi vokasi.

Kemendikbudristek telah mengalokasikan anggaran KIP Kuliah sebesar Rp13,9 triliun di tahun 2024 dengan total sasaran penerima 985.577 mahasiswa.

Sasaran penerima KIP Kuliah itu terdiri dari 200.000 mahasiswa penerima KIP Kuliah baru dan sisanya adalah mahasiswa penerima KIP Kuliah on going dan mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan on going.

