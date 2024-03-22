Cara dan Syarat Daftar KIP Kuliah 2024 untuk Dapat Kuliah Gratis Via SNBT

Cara dan Syarat Daftar KIP Kuliah 2024 untuk Dapat Kuliah Gratis via SNBT (Foto: Freepik)

JAKARTA - Cara dan syarat daftar KIP Kuliah 2024 untuk dapat kuliah gratis via SNBT. Calon mahasiswa dari keluarga dengan ekonomi tidak mampu bisa kuliah gratis melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) memakai KIP Kuliah Merdeka 2024.

Penerima KIP Kuliah Merdeka di tahun 2024 akan mendapatkan biaya pendidikan atau biaya kuliah yang dibayarkan langsung ke rekening perguruan tinggi dan bantuan biaya hidup per bulan yang ditransfer langsung ke rekening mahasiswa.

Besaran biaya hidup ditetapkan berdasarkan perhitungan indeks harga lokal masing-masing wilayah perguruan tinggi yang dibagi dalam 5 klaster dengan besaran antara Rp800.000, Rp950.000, Rp1.100.000, Rp1.250.000 dan Rp1.400.000 setiap bulannya.

Saat ini pendaftaran KIP Kuliah jalur UTBK SNBT 2024 sudah dibuka sejak 21 Maret dan akan ditutup pada 5 April 2024.

Peserta KIP Kuliah Merdeka yang akan mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi melalui jalur UTBK-SNBT dapat memilih seleksi UTBK-SNBT di menu Seleksi SIM KIP Kuliah.

Apabila menu Seleksi belum muncul, silahkan melengkapi berkas persyaratan KIP Kuliah terlebih dahulu.

Berikut ini cara dan syarat daftar KIP Kuliah 2024 untuk dapat kuliah gratis via SNBT: