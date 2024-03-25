Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Keunikan Prodi Kedokteran Hewan IPB hingga Prospek Kariernya

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |13:22 WIB
Keunikan Prodi Kedokteran Hewan IPB hingga Prospek Kariernya
Keunikan Fakultas Kedokteran Hewan IPB (Foto: IPB)
A
A
A

JAKARTA - Keunikan Prodi Kedokteran Hewan IPB hingga prospek kariernya. Mahasiswa baru bisa mengetahuinya dengan membaca artikel berikut.

Malansir laman resmi IPN, Jakarta, Senin (25/3/2024), melalui Prodi Kedokteran Hewan, IPB University mencetak lulusan yang tidak hanya kelak menjadi dokter hewan yang andal, tetapi juga pelindung bagi fauna yang berbagi bumi dengan kita, manusia.

Dengan prestasi akreditasi nasional oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) dan pengakuan internasional dari Accreditation Agency for Study Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics (ASIIN), prodi ini telah menegaskan eksistensinya sebagai trendsetter pendidikan kedokteran hewan di tanah air.

Menyandang gelar prodi kedokteran hewan tertua di Indonesia, kualitas pendidikan Prodi Kedokteran Hewan IPB University tidak perlu diragukan lagi.

Selain menjadi incaran mahasiswa Indonesia dari berbagai daerah, prodi ini juga menarik minat mahasiswa mancanegara. Oleh karenanya, prodi ini menyediakan kelas reguler dan kelas internasional sebagai pilihan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/65/3193155/ipb-opal_large.jpg
Kisah Unik Mahasiswa Ini Jadi Lulusan Terbaik IPB Gegara Cabai Warna Ungu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/65/3143896/kuliah-78zh_large.jpg
Daftar 10 Jurusan Favorit IPB di SNBT dan SNBP 2025, Persaingan Ketat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/65/3073415/ipb-university-didapuk-sebagai-perguruan-tinggi-terbaik-indonesia-s-sdgs-action-awards-2024-9w3R30mCkh.jpg
IPB University Raih Indonesia's SDGs Action Awards 2024 sebagai Perguruan Tinggi Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/65/3051173/profil-dadan-hindayana-dosen-ipb-yang-resmi-dilantik-jokowi-jadi-kepala-badan-gizi-nasional-HEGwQRSz2C.png
Profil Dadan Hindayana, Dosen IPB yang Resmi Dilantik Jokowi Jadi Kepala Badan Gizi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/65/3045571/mahasiswa-baru-tewas-gantung-diri-ipb-tegaskan-pengenalan-kampus-jauh-dari-perpeloncoan-bP4frZ3BnT.png
Mahasiswa Baru Tewas Tergantung, IPB Tegaskan Pengenalan Kampus Jauh dari Perpeloncoan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/65/3039643/ipb-jalin-kerja-sama-dengan-kampus-top-australia-I18ZSCwH4i.jpg
IPB Jalin Kerja Sama dengan Kampus Top Australia
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement