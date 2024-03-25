Keunikan Prodi Kedokteran Hewan IPB hingga Prospek Kariernya

JAKARTA - Keunikan Prodi Kedokteran Hewan IPB hingga prospek kariernya. Mahasiswa baru bisa mengetahuinya dengan membaca artikel berikut.

Malansir laman resmi IPN, Jakarta, Senin (25/3/2024), melalui Prodi Kedokteran Hewan, IPB University mencetak lulusan yang tidak hanya kelak menjadi dokter hewan yang andal, tetapi juga pelindung bagi fauna yang berbagi bumi dengan kita, manusia.

Dengan prestasi akreditasi nasional oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) dan pengakuan internasional dari Accreditation Agency for Study Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics (ASIIN), prodi ini telah menegaskan eksistensinya sebagai trendsetter pendidikan kedokteran hewan di tanah air.

Menyandang gelar prodi kedokteran hewan tertua di Indonesia, kualitas pendidikan Prodi Kedokteran Hewan IPB University tidak perlu diragukan lagi.

Selain menjadi incaran mahasiswa Indonesia dari berbagai daerah, prodi ini juga menarik minat mahasiswa mancanegara. Oleh karenanya, prodi ini menyediakan kelas reguler dan kelas internasional sebagai pilihan.