Adu Latar Belakang Pendidikan Ahmad Dhani dengan Mulan Jameela yang Bukan Kaleng-Kaleng

JAKARTA - Adu latar belakang pendidikan Ahmad Dhani dengan Mulan Jameela yang bukan kaleng-kaleng. Keduanya merupakan penyanyi papan atas serta ikut berkecimpung ke dunia politik.

Berikut adu latar belakang pendidikan Ahmad Dhani dengan Mulan Jameela yang bukan kaleng-kaleng:

-Ahmad Dhani

Pemilik nama lengkap Dhani Ahmad Prasetyo ini lahir di Surabaya, Jawa Timur, pada 26 Mei 1972. Dia adalah anak pertama dari tiga bersaudara.

Ayahnya bernama Eddy Abdul Manaf bin Rusta Sastra Atmadja, diplomat berdarah Sunda yang menikah dengan Joyce Theresia Pamela Kohler, perempuan keturunan Jerman.

Ia memiliki kakak tiri, Dadang S. Manaf, yang turut mempengaruhi minatnya pada dunia musik. Sang ayah juga mendukung minat putranya itu dengan membelikannya keyboard.

Sejak belia, Dhani sangat mengagumi grup band Queen. Bibit menjadi anak band akhirnya muncul saat dia duduk di bangku SMP Negeri 6 Surabaya ketika bertemu Andra, Erwin, dan Wawan, lalu membentuk Dewa.

Setelah menamatkan SMP, Dhani lantas melanjutkan sekolahnya di SMA Negeri 2 Surabaya. Di sana, ia bertemu dengan Ari Lasso yang kemudian jadi vokalis Dewa.Lalu, ia melanjutkan studinya ke Fakultas Hukum Universitas Pancasila pada 1992. Namun, karena ada disebut-sebut ada masalah, ia memilih keluar dan tak menyelesaikannya