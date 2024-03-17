Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

PPI Dunia Gelar Kick Off Kelas Inspirasi Pendidikan Bersama Tokoh Inspiratif Indonesia

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |16:40 WIB
PPI Dunia Gelar Kick Off Kelas Inspirasi Pendidikan Bersama Tokoh Inspiratif Indonesia
PPI Dunia Gelar Kick OFF (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pendidikan merupakan sendi dari terciptanya insan akademis yang berpikir kritis dan mampu bersaing di kancah nasional maupun internasional. Bersama Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) yang tersebar di berbagai penjuru dunia, Kelas Inspirasi Pendidikan Dunia (KASI PANDU) hadir menjadi salah satu sarana untuk mewujudkan sektor pendidikan yang paripurna.

Berbagi Inspirasi, Meraih Prestasi Untuk Negeri” menjadi kalimat pengingat bagi segenap PPI Dunia dan Panitia untuk menyebarkan inspirasi melalui pengalaman dan pengetahuan pemuda dan pemudi Indonesia yang memiliki jejak baik dalam sektor pendidikan.

Kick Off Kelas Inspirasi Pendidikan Dunia di bawah penyelenggara Perhimpunan Pelajar Indonesia dilaksanakan secara daring melalui platform zoom meeting. Hal ini tidak menutup semangat para peserta untuk turut andil dalam memeriahkan acara ini.

Berbagai peserta dari beberapa daerah baik guru maupun peserta didik serta mahasiswa hadir dengan membawa semangat dan keingintahuannya mengenai berbagai sistem pendidikan di dunia.

Tidak hanya itu, pada kesempatan ini KASI PANDU dengan bangga mempersembahkan Stadium General yang diisi oleh Tokoh Inspirasi Indonesia seperti Dr. H. Sandiaga Salahuddin Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Galih Sulistyaningra, dan Deris Nagara.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113624/20_ptn-FtJA_large.jpg
Daftar 20 PTN Dengan Kuota KIP Kuliah SNBP Terbanyak di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113256/caroline-ZMKp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Caroline Riady, Cucu Konglomerat Pernah Jadi Guru dan Dosen UPH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113227/mendiktisaintek_satryo-Cle4_large.jpg
Kena Efisiensi Anggaran Rp14 Triliun, Mendikti Saintek: Itu Belum Termasuk Tukin Dosen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113191/mendiktisaintek_satryo-0trg_large.jpg
Mendikti Saintek Beri Sinyal Biaya Kuliah di PTN Naik Imbas Efisiensi Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113107/kampus-OBUt_large.jpg
Perguruan Tinggi Siap Cetak Mahasiswa Unggul untuk Industri BPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/65/3111739/kampus-0B6b_large.jpg
Mengulik Perbedaan SNPMB, SNBT, dan SNBP, Bagi Calon Maba
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement