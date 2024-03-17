PPI Dunia Gelar Kick Off Kelas Inspirasi Pendidikan Bersama Tokoh Inspiratif Indonesia

JAKARTA - Pendidikan merupakan sendi dari terciptanya insan akademis yang berpikir kritis dan mampu bersaing di kancah nasional maupun internasional. Bersama Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) yang tersebar di berbagai penjuru dunia, Kelas Inspirasi Pendidikan Dunia (KASI PANDU) hadir menjadi salah satu sarana untuk mewujudkan sektor pendidikan yang paripurna.

Berbagi Inspirasi, Meraih Prestasi Untuk Negeri” menjadi kalimat pengingat bagi segenap PPI Dunia dan Panitia untuk menyebarkan inspirasi melalui pengalaman dan pengetahuan pemuda dan pemudi Indonesia yang memiliki jejak baik dalam sektor pendidikan.

Kick Off Kelas Inspirasi Pendidikan Dunia di bawah penyelenggara Perhimpunan Pelajar Indonesia dilaksanakan secara daring melalui platform zoom meeting. Hal ini tidak menutup semangat para peserta untuk turut andil dalam memeriahkan acara ini.

Berbagai peserta dari beberapa daerah baik guru maupun peserta didik serta mahasiswa hadir dengan membawa semangat dan keingintahuannya mengenai berbagai sistem pendidikan di dunia.

Tidak hanya itu, pada kesempatan ini KASI PANDU dengan bangga mempersembahkan Stadium General yang diisi oleh Tokoh Inspirasi Indonesia seperti Dr. H. Sandiaga Salahuddin Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Galih Sulistyaningra, dan Deris Nagara.