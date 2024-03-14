Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Latar Belakang Pendidikan Kurnia Meiga yang Viral Usai Rumah Tangganya Dibongkar Mantan Istri

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |08:55 WIB
Latar Belakang Pendidikan Kurnia Meiga yang Viral Usai Rumah Tangganya Dibongkar Mantan Istri
Ilustrasi latar pendidikan Kurnia Meiga ( Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Latar belakang pendidikan Kurnia Meiga yang viral usai rumah tangganya dibongkar mantan istri. Adapun, pria kelahiran Jakarta, 07 Mei 1990 ini menjadi salah satu penjaga gawang terbaik Indonesia.

Tentunya beberapa penasaran mengenai pendidikan yang ditempuhnya saat masih muda. Apalagi dia mantan kiper Timnas Indonesia yang sangat terkenal.

Berikut latar belakang pendidikan Kurnia Meiga yang viral usai rumah tangganya dibongkar mantan istri:

Ia memulai bermain dari Diklat Sepakbola di Ragunan, Jakarta dan Sekolah Sepakbola PS Urakan, Jakarta Timur. Untuk meraih mimpinya menjadi pemain bola, Kurnia pun hanya menamatkan lulus SMA dan tidak kuliah. Sebab, setelah lulus dari SMA dia dikontrak oleh klub Arema.

Karier Kurnia Meiga tampaknya lebih cemerlang dibanding kakaknya. Pada tahun 2007, Kurnia terpilih sebagai penjaga gawang Timnas Indonesia U-19. Tahun berikutnya, ia terpilih kembali untuk Timnas Indonesia U-21 dan Timnas Indonesia U-23 yang saat itu dibawah pelatih Rahmad Darmawan.

Jam terbang yang cukup membuat Kurnia Meiga menjadi kiper utama Arema Indonesia setelah Markus Horison hengkang ke Persib Bandung, pada tahun 2009. Di Timnas Indonesia, Kurnia kuga kembali merebut posisi kiper utama dari tangan Markus Horison.

(Rina Anggraeni)

