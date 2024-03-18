Apakah Ada Batas Usia Maksimal Peserta UTBK SNBT 2024? Ini Penjelasannya

Apakah Ada Batas Usia Maksimal Peserta UTBK SNBT 2024? (Foto: Freepik)

JAKARTA - Apakah ada batas usia maksimal peserta UTBK SNBT 2024? Ini Penjelasannya. Panitia SNPMB 2024 sudah mengumumkan soal aturan baru mengenai batas usia maksimal peserta UTBK SNBT 2024.

Batas usia maksimal peserta UTBK SNBT 2024 masuk ke dalam persyaratan peserta yang akan dibuka pendaftaran mulai 21 Maret 2024.

Awalnya batas usia peserta UTBK SNBT 2024 adalah 22 tahun untuk peserta didik dan lulusan paket C. Namun, ketentuan usia tersebut diubah menjadi 25 tahun.

"Batas umur maksimal pada Paket C dari 22 tahun menjadi 25 tahun. Kebijakan ini menyesuaikan dan kembali pada persyaratan tahun sebelumnya," demikian pengumuman dari Panitia SNPMB 2024 dikutip.

Berikut Ini Ketentuan Umum soal Peserta UTBK SNBT 2024

1. Peserta SNBT hanya diperbolehkan mengikuti UTBK 2024 sebanyak satu kali.

2. Hasil UTBK 2024 hanya berlaku untuk mengikuti SNBT dan penerimaan di PTN tahun 2024.

3. SNBT 2024 dilakukan berdasarkan hasil UTBK dan dapat ditambah dengan kriteria lain sesuai dengan ketentuan khusus yang ditetapkan oleh PTN yang dituju.

4. Siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi Jalur SNBP 2024, SNBP 2023 dan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2022 tidak dapat mengikuti UTBK-SNBT 2024.

5. Siswa yang dinyatakan lulus seleksi Jalur SNBP 2024 tidak dapat mengikuti seleksi Jalur Mandiri di PTN manapun.

6. Peserta yang dinyatakan lulus melalui Jalur SNBT 2024 dan telah daftar ulang atau registrasi di PTN yang dituju tidak dapat diterima pada seleksi Jalur Mandiri di PTN manapun.