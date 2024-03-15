Advertisement
Mampu Bersaing di Dunia, Ini Hasil Tim Bengawan UV UNS dalam International Roboboat Competition 2024

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |13:14 WIB
Mampu Bersaing di Dunia, Ini Hasil Tim Bengawan UV UNS dalam International Roboboat Competition 2024
Hasil Tim Bengawan UV UNS di Kompetisi Internasional Robot (Foto: UNS)
A
A
A

JAKARTA - Tim Bengawan UV Fakultas Teknik (FT) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta memboyong penghargaan dalam Kompetisi Internasional Roboboat 2024 di Sarasota, Florida, Amerika Serikat. Kompetisi ini berlangsung pada 5-11 Februari 2024.

Lomba International Roboboat Competition adalah salah satu kompetisi internasional dari robonation yang menyelenggarakan lomba Autonomous Survace Vehicle.

Kompetisi ini diikuti oleh 18 tim dari berbagai negara, dan Bengawan UV berhasil meraih peringkat 6th place of autonomy challenge award.

Ketua Bengawan UV, Daffa yang merupakan mahasiswa Teknik Mesin FT UNS menyatakan bahwa kompetisi ini sudah menjadi kegiatan tahunan yang diikuti oleh tim Bengawan UV, dan ini kali kedua mengikuti International Roboboat Competition secara on site.

"Alhamdulillah di tahun 2024 membuahkan hasil yang sangat baik di mana kami berhasil melaju lebih jauh ke babak final dan memperoleh 6th place of autonomy challenge award dari 18 team di dunia dan beberapa penghargaan lain seperti 3rd overal design, 4th website, 4th technical design report, 4th place team video, dan 5th place system assessment,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (15/3/2024).

