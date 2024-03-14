Link Latihan Tryout UTBK SNBT Online Gratis 2024 di Okezone

JAKARTA - Link latihan tryout UTBK SNBT online gratis 2024 di Okezone. Pelaksanaan SNBT 2024 akan dimulai pada 21 Maret 2024.

Dalam proses SNBT, para calon mahasiswa baru akan mengikuti Uji Tulis Berdasarkan Komputer (UTBK) demi masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) impian.

Para calon mahasiswa bisa mengikuti tryout UTBK SNBT 2024 di Okezone yang bekerja sama dengan Salemba Group (SG).

Tryout UTBK SNBT 2024 Okezone digelar sejak 4 Maret hingga 31 May 2024 secara online dan gratis. Tryout UTBK SNBT berisi soal-soal latihan.

Tryout UTBK SNBT ini untuk mengasah kemampuan calon mahasiswa sebelum mengikuti tes masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) impian melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2024.

Berikut ini link latihan tryout UTBK SNBT online gratis 2024 di Okezone:

Para calon mahasiswa bisa mengakses laman https://tryout.okezone.com/

Materi pada tes SNBT akan mengukur potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam Bahasa Indonesia, juga literasi dalam Bahasa Inggris.