KJMU Dicabut, Mahasiswi Piatu Pemilik IPK 4 Ini Sedih Terancam Putus Kuliah! Ayahnya Cuma Penjual Kopi

JAKARTA - Mahasiswi piatu pemilik IPK 4 terancam putus kuliah setelah kepesertaan KJMU (Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul) dicabut.

Mahasiswi ini bernama Nurhalizah Rinjani Putri Untari atau akrab dipanggil Orin.

Orin mahasiswi semester 4 Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya (Unsri) Palembang.

“Orin sudah cek daftar peserta KJMU di website-nya P4OP, tapi nama Orin dinyatakan tidak layak. Jadi Orin enggak bisa daftar lagi. Bagaimana nanti Orin mau lanjut kuliah, biayanya dari mana," kata Orin bernada sedih.

Kegundahan Orin terlontar saat menceritakan perihal namanya yang dinyatakan tidak layak menerima beasiswa KJMU kepada keluarga dari ayahnya yang tinggal di Jelambar Baru, Jakarta Barat.

Nampak sekali, di raut wajah gadis berkerudung itu kecemasan dan kesedihan mendalam akan masa depan kuliahnya. Terdiam sesaat, tetiba mahasiswi semester 4 ini terisak.

Kesedihan Orin kian membuncah manakala dia terbayang kondisi kehidupannya keluarganya yang terbilang sangat prihatin.

"Papa cuma jualan kopi di pinggir jalan. Penghasilannya hanya cukup buat kebutuhan makan Orin dan adik Orin," kata Orin yang sudah 4 tahun ditinggal mendiang ibunya.