Menteri KKP Imbau Perguruan Tinggi Ikut Wujudkan Indonesia Emas 2024

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono mengimbau perguruan tinggi untuk ikut berkontribusi mewujudkan Indonesia Emas 2024. Kontribusi bisa dilakukan melalui hasil riset dan inovasi pada bidang perikanan dan kelautan.

Hal tersebut disampaikan pada kegiatan Kuliah Perdana 2024 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran dengan tema “Ekonomi Biru dalam Perspektif Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Emas Tahun 2045” yang diselenggarakan di Bale Sawala, Gedung Rektorat Unpad, Jatinangor, dikutip Kamis (7/3/2024).

Dalam pemaparannya, Sakti mengatakan bahwa saat ini potensi laut di Indonesia dengan biota laut yang sangat kompleks masih belum banyak diketahui karena belum dieksplorasi dengan baik. Nelayan masih berdasar pada menangkap ikan untuk kepentingan konsumsi, bukan untuk kepentingan yang jauh lebih tinggi.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendukung agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, yaitu dengan kebijakan ekonomi biru untuk pemanfaatan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Sakti mengatakan bahwa ada beberapa kebijakan yang dapat diterapkan dalam menjaga ekologi laut, yaitu dengan memperluas kawasan konservasi laut untuk menjaga populasi ikan secara alami. Selain itu, memperluas kawasan konservasi juga membantu penyerapan emisi karbon hasil dari industri dengan lebih baik.

“Pembangunan ruang konservasi tidak hanya sekadar konservasi. Selain harus dimonitor, masyarakat sekitar juga harus paham bahwa ini adalah ruang konservasi yang menjadi masa depan umat manusia, maka tidak boleh diganggu dan tidak boleh mencoba untuk merusak atau memanfaatkannya,” kata Sakti.