Lulusan Prodi Fisika di Era Revolusi 4.0, Bisa Kerja di Mana Saja?

JAKARTA - Prodi Ilmu Fisika dan lulusannya sangat dibutuhkan dalam perkembangan teknologi saat ini. Apalagi dalam menghadapi era revolusi industri 4.0.

Perkembangan teknologi saat ini bersifat multidisiplin. Membuat lulusan fisika semakin dibutuhkan. Perkembangan instrumentasi elektronik, jaringan digital, kecerdasan buatan seperti robotika dan internet of things (IoT) memerlukan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya.

Rukhshon Muhammad Fairuz Abadiy, mahasiswa Program Studi Fisika IPB University peraih medali perak Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (ON-MIPA) Perguruan Tinggi Tahun 2023 pun turut menceritakan pengalamannya.

“Fisika merupakan ilmu yang luas dan sangat menarik untuk ditelaah lebih dalam,” ujar mahasiswi SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo ini saat berbagi kesan selama belajar Fisika di IPB University.

Sebagai seseorang yang berkecimpung di bidang olimpiade, dia merasa pengajaran di kelas memberikan landasan yang kuat dalam persiapannya menghadapi setiap ajang kompetisi.

“Kami juga mendapat pendampingan atau pelatihan intensif yang turut berkontribusi dalam pencapaian prestasi tersebut,” lanjut Rukhshon.

Kepala Departemen Fisika IPB University Prof Tony Ibnu Sumaryada mengatakan, program Studi (Prodi) Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB University menggunakan kurikulum K2020 yang adaptif dan terhubung dengan dunia industri. Lulusan juga dibekali dengan kompetensi yang inovatif dan kompetitif.