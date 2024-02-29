Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

KBRI Canberra Fasilitasi Kerja Sama LLDIKTI dengan Lembaga Pendidikan Australia

Meliana Tesa , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |09:03 WIB
KBRI Canberra Fasilitasi Kerja Sama LLDIKTI dengan Lembaga Pendidikan Australia
KBRI Canberra fasilitasi kerja sama (Foto: KBRI Canberra)
JAKARTA - Sebagai upaya peningkatan kerjasama pada bidang pendidikan, KBRI Canberra telah mempertemukan dan memfasilitasi penandatanganan kerjasama antara 37 perguruan tinggi di wilayah Jawa Barat dan Banten dengan dua lembaga pendidikan di Australia.

Penandatanganan dilakukan dalam rangkaian kunjungan kerja perguruan tinggi di wilayah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDKTI) IV ke Australia pada tanggal 25-29 Februari 2024.

Perjanjian kerjasama dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) dilakukan antara kepala LLDIKTI IV atas nama 37 perguruan tinggi wilayah Jawa Barat dan Banten dengan dua lembaga pendidkan yang berbasis di Sydney, yaitu Institute Business and Management Australia dan Rhodes International College.

Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI Canberra bertindak sebagai saksi dalam penandatanganan MoU yang meliputi kerjasama dalam pertukaran pelajar, peluang magang dan penelitian.

Menurut Atdikbud KBRI Canberra, Mukhamad Najib, penandatanganan MoU ini merupakan momen penting bagi perguruan tinggi di LLDIKTI IV karena dapat membuka peluang untuk melakukan internasionalisasi.

