HOME EDUKASI KAMPUS

Dosen UPN Veteran Jakarta Jadi Pembicara di Konfrensi Internasional Universitas Lobacevsky

Timothy Gishelardo , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |20:01 WIB
JAKARTA – Salah satu dosen Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) menjadi salah satu pembicara di Konfrensi Internasional Ilmiah dan Praktis ke-4 dengan tema “Socio-economic prerequisites and results of the development of new technologies in the modern economy” 2024 secara hybrid di di Nizhny Novgorod, Institute Ekonomi dan Kewirausahaan, Universitas Lobacevsky dari Negera Rusia.

Ketua Departemen Ilmu Komunikasi dan Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi UPNVJ Munadhil Abdul Muqsith mempresentasikan makalah berjudul The Rise of the Digital Society in Indonesia karena mendapat undangan menjadi pembicara mewakil ilmuan dari UPN Veteran Jakarta sekaligus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UPNVJ.

“Sebagai negara yang masih di level ‘Digital Konsumtif’ masih ada banyak tantangan sekaligus peluang menjadi negara maju. Saya berharap Pemilu 2024 ini, calon Presiden terpilih bisa memiliki menjadi Bangsa unggul terutama di bidang inovasi dan teknologi, “ kata Munadhil, Rabu (21/2/2024).

Sedangkan, Kepala Departemen Ekonomi Dunia, Pemasaran, Investasi Andrei Gennadievich Prorovsky membuat laporan “Perkembangan ekonomi Republik Belarus dalam konteks risiko eksternal.”

Para peserta konferensi mempresentasikan hasil penelitian terhadap permasalahan terkini pembangunan sosial ekonomi yang memiliki signifikansi sosial yang tinggi dalam kerangka kerjasama ilmiah internasional dan antar kawasan.

Halaman:
1 2
