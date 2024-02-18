Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Pelajar RI di Luar Negeri Diimbau Tidak Terprovokasi Hasil Pemilu Sementara

Timothy Gishelardo , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |18:48 WIB
Pelajar RI di Luar Negeri Diimbau Tidak Terprovokasi Hasil Pemilu Sementara
PPI Dunia Ingatkan Pelajar Indonesia Tetap Fokus Belajar. (Foto: Okezone.com/PPI)
A
A
A

JAKARTA — Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia (PPI Dunia) mengimbau pelajar luar negeri untuk tenang dan menerima hasil resmi Pemilu 2024. Hal ini menanggapi berbagai komentar atas hasil Pemilu sementara pasca pencoblosan.

"Seluruh pelajar Indonesia di luar negeri untuk tetap fokus pada tugasnya menyelesaikan studi dan tidak terprovokasi atas hasil pemilu sementara, kami tetap mengimbau untuk menunggu hasil akhir resmi yang nantinya diumumkan oleh KPU," ujar Koordinator PPI Dunia, Hamzah Lubis, Minggu (18/2/2024).

Sebagai organisasi pelajar Indonesia di luar negeri, PPI Dunia berkomitmen untuk memastikan pelaksanaan pemilu, khususnya di luar negeri berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber jurdil).

PPI Dunia senantiasa memberikan masukan-masukan kepada penyelenggara pemilu untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilu sesuai dengan prinsip-prinsipnya.

“PPI Dunia terlibat aktif dalam memonitoring pelaksanaan pemilu, khususnya di luar negeri. PPI Dunia senantiasa berkoordinasi dengan PPI Negara – PPI Negara untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilu berlangsung sebagaimana mestinya,” tegas Hamzah.

PPI Dunia turut menyampaikan apresiasi terhadap partisipasi aktif pelajar Indonesia di luar negeri dalam proses demokrasi pemilu. Dalam upaya menjaga semangat kebersamaan, PPI Dunia mengajak seluruh pelajar untuk tetap menjalin persaudaraan tanpa terpengaruh perbedaan pilihan politik.

