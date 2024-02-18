Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Prediksi Rata-Rata Nilai Rapor Lolos SNBP 2024 di Universitas Riau

Timothy Gishelardo , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |08:16 WIB
Prediksi Rata-Rata Nilai Rapor Lolos SNBP 2024 di Universitas Riau
Prediksi Rata-Rata Nilai Rapot Lolos SNBP 2024 di Universitas Riau. (Foto; Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Menarik untuk mengetahui berapa prediksi rata-rata nilai rapor lolos SNBP 2024 di Universitas Riau. Hal tersebut menjadi menarik karena Universitas Riau (UNRI) memang merupakan salah satu perguruan tinggi negeri (PTN) yang menarik minat banyak calon mahasiswa di wilayah Riau dan sekitarnya.

Melansir dari laman resmi UNRI, Minggu (18/2/2024), UNRI didirikan dari keinginan dan cita-cita bersama antara masyarakat dan pemerintah daerah Riau.

Keinginan ini diwujudkan dengan membentuk Panitia Persiapan Perguruan Tinggi Riau (P3TR) di Tanjung Pinang.

Para pengajar di setiap program studi, khususnya di bidang sains dan teknologi, bekerja sama untuk menghasilkan inovasi berbasis ilmu pengetahuan melalui pengajaran dan riset.

Lebih dari 100 laboratorium disediakan sebagai sarana bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan teknologi mereka.

Selain memperkuat sumber daya internal, UNRI juga menjalin kemitraan dengan berbagai mitra untuk meningkatkan kualitas pendidikan di bidang teknologi. Salah satunya adalah kerja sama dengan Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) untuk meningkatkan kualitas lulusan di bidang teknik kimia.

Sebagai sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia, UNRI telah terakreditasi “A” oleh BAN-PT. Per Januari 2024, UNRI berada di peringkat ke-33 universitas terbaik di Indonesia menurut Webometrics.

Oleh karena itu, Okezone telah merangkum prediksi rata-rata nilai rapor agar lolos masuk ke UNRI lewat jalur SNBP 2024. Berikut prediksinya.

Prediksi Rata-Rata Nilai Rapor Lolos UNRI Jalur SNBP 2024

● Manajemen: 89,96

● PGSD: 89,86

● Pend. Dokter: 89,77

● Akuntansi: 89,76

● Ilmu Keperawatan: 89,63

● Ilmu Komunikasi: 89,61

● Ilmu Hukum: 89,60

● Teknik Informatika: 89,53

● Sistem Informasi: 89,53

● Ilmu Pemerintahan: 89,48

● Ilmu Administrasi Negara: 89,46

● Hubungan Internasional: 89,44

● Sosial Ekonomi Pertanian (Agribisnis): 89,25

● Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah: 89,17

● Bimbingan Konseling: 89,13

● Pend. Bahasa Inggris: 89,00

● Agroteknologi: 88,98

● Teknik Sipil: 88,89

● Sosiologi: 88,79

● Pariwisata: 88,59

● Pend. Matematika 88,51

● Teknik Kimia: 88,28

● Pend. Biologi: 88,12

● Pend. Ekonomi: 87,97

● Ekonomi Pembangunan: 87,89

● Teknik Mesin: 87,88

● Teknik Elektro: 87,84

● Kehutanan: 87,81

● Teknik Lingkungan: 87,75

● Pend. Sejarah: 87,73

● Biologi: 87,58

● Teknik Arsitek: 87,27

● Statistika: 87,22

● Teknologi Industri Pertanian: 87,21

● PPKn: 87,21

● Paud: 87,13

● Kimia: 87,10

● Matematika: 87,05

● Manajemen Sumberdaya Perairan: 86,99

● Ilmu Kelautan: 86,92

● Teknologi Hasil Pertanian: 86,77

● Teknologi Hasil Perikanan: 86,51

● Pend. Kimia: 86,39

● Pend. Fisika: 86,36

● Budidaya Perairan: 86,28

● Fisika: 86,15

● Pend Jasmani Kesehatan & Rekreasi: 86,13

● Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan: 86,09

● Pend. Bahasa Jepang: 86,06

● Pend. Luar Sekolah: 86,05

● Sosial Ekonomi Perikanan: 85,93

● Pend Kepelatihan Olahraga: 85,93

● Akuntansi: 85,81

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/65/3133695/utbk_2025-sPA4_large.jpg
Panitia SNPMB Kutuk Kecurangan Pelaksanaan UTBK SNBT 2025  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/65/3127052/snbt_2025-TIx1_large.jpg
Ada Berapa Jumlah Soal UTBK SNBT 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/65/3127042/snbt_2025-BGAx_large.jpg
Segini Skor UTBK ITB dan IPB untuk Lolos SNBT 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/65/3105514/beasiswa-fl1c_large.jpg
Kapan Batas Simpan Permanen Akun SNPMB 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/624/3101629/snpmb-K5hw_large.jpg
Ini Mekanisme Registrasi Akun SNPMB 2025 dan Pengisian PDSS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/65/3099465/snbp-QTmn_large.jpeg
Cara Cek Kuota Sekolah SNBP 2025
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement