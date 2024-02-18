Prediksi Rata-Rata Nilai Rapor Lolos SNBP 2024 di Universitas Riau

JAKARTA - Menarik untuk mengetahui berapa prediksi rata-rata nilai rapor lolos SNBP 2024 di Universitas Riau. Hal tersebut menjadi menarik karena Universitas Riau (UNRI) memang merupakan salah satu perguruan tinggi negeri (PTN) yang menarik minat banyak calon mahasiswa di wilayah Riau dan sekitarnya.

Melansir dari laman resmi UNRI, Minggu (18/2/2024), UNRI didirikan dari keinginan dan cita-cita bersama antara masyarakat dan pemerintah daerah Riau.

Keinginan ini diwujudkan dengan membentuk Panitia Persiapan Perguruan Tinggi Riau (P3TR) di Tanjung Pinang.

Para pengajar di setiap program studi, khususnya di bidang sains dan teknologi, bekerja sama untuk menghasilkan inovasi berbasis ilmu pengetahuan melalui pengajaran dan riset.

Lebih dari 100 laboratorium disediakan sebagai sarana bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan teknologi mereka.

Selain memperkuat sumber daya internal, UNRI juga menjalin kemitraan dengan berbagai mitra untuk meningkatkan kualitas pendidikan di bidang teknologi. Salah satunya adalah kerja sama dengan Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) untuk meningkatkan kualitas lulusan di bidang teknik kimia.

Sebagai sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia, UNRI telah terakreditasi “A” oleh BAN-PT. Per Januari 2024, UNRI berada di peringkat ke-33 universitas terbaik di Indonesia menurut Webometrics.

Oleh karena itu, Okezone telah merangkum prediksi rata-rata nilai rapor agar lolos masuk ke UNRI lewat jalur SNBP 2024. Berikut prediksinya.

Prediksi Rata-Rata Nilai Rapor Lolos UNRI Jalur SNBP 2024

● Manajemen: 89,96

● PGSD: 89,86

● Pend. Dokter: 89,77

● Akuntansi: 89,76

● Ilmu Keperawatan: 89,63

● Ilmu Komunikasi: 89,61

● Ilmu Hukum: 89,60

● Teknik Informatika: 89,53

● Sistem Informasi: 89,53

● Ilmu Pemerintahan: 89,48

● Ilmu Administrasi Negara: 89,46

● Hubungan Internasional: 89,44

● Sosial Ekonomi Pertanian (Agribisnis): 89,25

● Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah: 89,17

● Bimbingan Konseling: 89,13

● Pend. Bahasa Inggris: 89,00

● Agroteknologi: 88,98

● Teknik Sipil: 88,89

● Sosiologi: 88,79

● Pariwisata: 88,59

● Pend. Matematika 88,51

● Teknik Kimia: 88,28

● Pend. Biologi: 88,12

● Pend. Ekonomi: 87,97

● Ekonomi Pembangunan: 87,89

● Teknik Mesin: 87,88

● Teknik Elektro: 87,84

● Kehutanan: 87,81

● Teknik Lingkungan: 87,75

● Pend. Sejarah: 87,73

● Biologi: 87,58

● Teknik Arsitek: 87,27

● Statistika: 87,22

● Teknologi Industri Pertanian: 87,21

● PPKn: 87,21

● Paud: 87,13

● Kimia: 87,10

● Matematika: 87,05

● Manajemen Sumberdaya Perairan: 86,99

● Ilmu Kelautan: 86,92

● Teknologi Hasil Pertanian: 86,77

● Teknologi Hasil Perikanan: 86,51

● Pend. Kimia: 86,39

● Pend. Fisika: 86,36

● Budidaya Perairan: 86,28

● Fisika: 86,15

● Pend Jasmani Kesehatan & Rekreasi: 86,13

● Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan: 86,09

● Pend. Bahasa Jepang: 86,06

● Pend. Luar Sekolah: 86,05

● Sosial Ekonomi Perikanan: 85,93

● Pend Kepelatihan Olahraga: 85,93

● Akuntansi: 85,81