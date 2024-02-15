Prediksi Rata-Rata Nilai Rapor Lolos SNBP 2024 di Institut Teknologi Sumatera

JAKARTA - Prediksi rata-rata nilai rapor lolos SNBP 2024 di Institut Teknologi Sumatera.

Institut Teknologi Sumatera (Itera) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri (PTN) yang menarik banyak minat bagi para calon mahasiswa.

Nah, bagi kamu para calon mahasiswa yang tertarik untuk masuk ke Itera, perhatikan prediksi rata-rata nilai rapor agar lolos masuk ke Itera lewat jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) berikut ini.

Sebelum memberikan prediksi rata-rata nilai rapor, kita akan terlebih dahulu membahas sedikit mengenai apa itu Itera.

Itera adalah sebuah universitas negeri yang terletak di Provinsi Lampung, Pulau Sumatra, Indonesia. Lokasinya berada di wilayah antara Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung.

Itera diresmikan pada tanggal 6 Oktober 2014, berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono.

Walaupun secara resmi dibuka pada tahun 2014, Itera sendiri telah memulai kegiatan akademik dengan menerima mahasiswa baru sejak tahun 2012-2013.

Sebelum Itera diresmikan, Indonesia hanya memiliki dua Institut Teknologi yang sangat diunggulkan, yaitu Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, dan keduanya terletak di Pulau Jawa.

Namun, kapasitas kedua institut tersebut saat ini telah melebihi daya tampung maksimalnya, sementara kebutuhan akan lulusan dari institut teknologi di tingkat nasional semakin meningkat.

Menghadapi situasi tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan untuk menambah jumlah institut teknologi di Indonesia. Langkah ini diambil dalam rangka peningkatan dan pemerataan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada tingkat nasional. Sehingga, Itera sendiri dikembangkan dan dibina oleh ITB dengan kualitas minimal setara dengan ITB.

Untuk kamu yang secara khusus tertarik dengan bidang teknologi, Itera dapat menjadi salah satu perguruan tinggi pilihan kamu.

Berikut prediksi rata-rata nilai rapor agar lolos masuk ke Itera lewat jalur SNBP 2024 yang telah dirangkum oleh Okezone.