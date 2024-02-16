Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Lulusan Prodi Teknologi Produksi Ternak IPB Bisa Jadi Apa? Cek di Sini

Timothy Gishelardo , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |07:33 WIB
Lulusan Prodi Teknologi Produksi Ternak IPB Bisa Jadi Apa? Cek di Sini
Lulusan Prodi Teknologi Produksi Ternak IPB Bisa Jadi Apa? (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Program Studi (Prodi) Teknologi Produksi Ternak (TPT) merupakan program pendidikan sarjana di Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan (IPTP), Fakultas Peternakan (Fapet) IPB University.

Penasaran apa saja yang akan dipelajari dan prospek karier lulusan dari prodi ini? Cek di sini penjelasan soal Prodi Teknologi Produksi Ternak IPB University.

Kurikulum Prodi Teknologi Produksi Ternak IPB University

Pendidikan yang dijalankan di Prodi Teknologi Produksi Ternak IPB University menerapkan kurikulum yang memuat asas kesejahteraan, kelestarian sumber daya genetik dan lingkungan. Prodi ini menekankan pada kemampuan menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu di bidang produksi ternak untuk kebutuhan masyarakat.

Kompetensi lulusannya mampu merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan usaha peternakan, menguasai teknologi produksi dan pengelolaan limbah, serta mampu menangani dan mengolah hasil ternak.

Apa saja yang dipelajari?

Mahasiswa mempelajari dan mempraktikkan teknik penanganan ternak, cara memaksimalkan produktivitas ternak, hingga penggunaan teknologi peternakan modern. Tidak hanya di kelas, mahasiswa juga belajar langsung dengan peternak di kandang.

“Kita bisa menyinkronkan antara teori yang kita pelajari selama kuliah dan keadaan di lapangan. Mahasiswa saling melengkapi dengan peternak. Peternak memberi informasi ke mahasiswa, mahasiswa memberikan masukan ke peternak berdasarkan teori dari ilmu yang telah dipelajari selama kuliah,” kata mahasiswa TPT IPB University semester 8 Wartini.

Sebelum lulus, mahasiswa juga sudah disiapkan berpikir luas bagaimana membangun peternakan yang sebenarnya. Ini mulai dipelajari sejak semester 5 pada mata kuliah Desain Peternakan Ruminansia Pedaging. Di mata kuliah ini, mahasiswa dibagi ke beberapa kelompok sesuai komoditas peternakannya.

“Misalnya, kelompok satu desain peternakan untuk sapi dengan populasi 1.000 ekor. Jadi kita buat desain kandangnya, letaknya di mana, terus kebutuhan pakannya berapa, dan proyeksi populasinya bagaimana,” ujar Wartini dari laman resmi IPB.

Selain itu, di mata kuliah Peternakan Terpadu Tropika, mahasiswa TPT IPB University belajar bagaimana membangun Integrated Farming System atau sistem pertanian terpadu yang mengintegrasikan kegiatan pertanian, peternakan dan perikanan. Misalnya, dari ternak sapi kotorannya bisa digunakan untuk pupuk tanaman dan hasil tanamannya bisa dijual.

Mahasiswa tidak hanya mempelajari produksi ternak. Dengan Kurikulum 2020 (K-2020), mahasiswa bisa mengambil mata kuliah lintas prodi, misalnya mempelajari ilmu tentang nutrisi dan hasil ternak melalui Supporting Course (SC). Dengan begitu, mahasiswa TPT bisa belajar peternakan dari hulu sampai hilir.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Prodi Ternak Lulusan Karier IPB
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/65/3143896/kuliah-78zh_large.jpg
Daftar 10 Jurusan Favorit IPB di SNBT dan SNBP 2025, Persaingan Ketat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/65/3073415/ipb-university-didapuk-sebagai-perguruan-tinggi-terbaik-indonesia-s-sdgs-action-awards-2024-9w3R30mCkh.jpg
IPB University Raih Indonesia's SDGs Action Awards 2024 sebagai Perguruan Tinggi Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/65/3051173/profil-dadan-hindayana-dosen-ipb-yang-resmi-dilantik-jokowi-jadi-kepala-badan-gizi-nasional-HEGwQRSz2C.png
Profil Dadan Hindayana, Dosen IPB yang Resmi Dilantik Jokowi Jadi Kepala Badan Gizi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/65/3045571/mahasiswa-baru-tewas-gantung-diri-ipb-tegaskan-pengenalan-kampus-jauh-dari-perpeloncoan-bP4frZ3BnT.png
Mahasiswa Baru Tewas Tergantung, IPB Tegaskan Pengenalan Kampus Jauh dari Perpeloncoan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/65/3039643/ipb-jalin-kerja-sama-dengan-kampus-top-australia-I18ZSCwH4i.jpg
IPB Jalin Kerja Sama dengan Kampus Top Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/65/3038747/ipb-university-of-tasmania-tingkatkan-kapasitas-dosen-dan-peneliti-VPgYWvA7vD.png
IPB-University of Tasmania Tingkatkan Kapasitas Dosen dan Peneliti
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement