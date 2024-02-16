Lulusan Prodi Teknologi Produksi Ternak IPB Bisa Jadi Apa? Cek di Sini

JAKARTA - Program Studi (Prodi) Teknologi Produksi Ternak (TPT) merupakan program pendidikan sarjana di Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan (IPTP), Fakultas Peternakan (Fapet) IPB University.

Penasaran apa saja yang akan dipelajari dan prospek karier lulusan dari prodi ini? Cek di sini penjelasan soal Prodi Teknologi Produksi Ternak IPB University.

Kurikulum Prodi Teknologi Produksi Ternak IPB University

Pendidikan yang dijalankan di Prodi Teknologi Produksi Ternak IPB University menerapkan kurikulum yang memuat asas kesejahteraan, kelestarian sumber daya genetik dan lingkungan. Prodi ini menekankan pada kemampuan menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu di bidang produksi ternak untuk kebutuhan masyarakat.

Kompetensi lulusannya mampu merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan usaha peternakan, menguasai teknologi produksi dan pengelolaan limbah, serta mampu menangani dan mengolah hasil ternak.

Apa saja yang dipelajari?

Mahasiswa mempelajari dan mempraktikkan teknik penanganan ternak, cara memaksimalkan produktivitas ternak, hingga penggunaan teknologi peternakan modern. Tidak hanya di kelas, mahasiswa juga belajar langsung dengan peternak di kandang.

“Kita bisa menyinkronkan antara teori yang kita pelajari selama kuliah dan keadaan di lapangan. Mahasiswa saling melengkapi dengan peternak. Peternak memberi informasi ke mahasiswa, mahasiswa memberikan masukan ke peternak berdasarkan teori dari ilmu yang telah dipelajari selama kuliah,” kata mahasiswa TPT IPB University semester 8 Wartini.

Sebelum lulus, mahasiswa juga sudah disiapkan berpikir luas bagaimana membangun peternakan yang sebenarnya. Ini mulai dipelajari sejak semester 5 pada mata kuliah Desain Peternakan Ruminansia Pedaging. Di mata kuliah ini, mahasiswa dibagi ke beberapa kelompok sesuai komoditas peternakannya.

“Misalnya, kelompok satu desain peternakan untuk sapi dengan populasi 1.000 ekor. Jadi kita buat desain kandangnya, letaknya di mana, terus kebutuhan pakannya berapa, dan proyeksi populasinya bagaimana,” ujar Wartini dari laman resmi IPB.

Selain itu, di mata kuliah Peternakan Terpadu Tropika, mahasiswa TPT IPB University belajar bagaimana membangun Integrated Farming System atau sistem pertanian terpadu yang mengintegrasikan kegiatan pertanian, peternakan dan perikanan. Misalnya, dari ternak sapi kotorannya bisa digunakan untuk pupuk tanaman dan hasil tanamannya bisa dijual.

Mahasiswa tidak hanya mempelajari produksi ternak. Dengan Kurikulum 2020 (K-2020), mahasiswa bisa mengambil mata kuliah lintas prodi, misalnya mempelajari ilmu tentang nutrisi dan hasil ternak melalui Supporting Course (SC). Dengan begitu, mahasiswa TPT bisa belajar peternakan dari hulu sampai hilir.