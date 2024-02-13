Tim Barunastra ITS Ungguli Kampus Top Dunia di International Roboboat Competition Amerika

JAKARTA - Tim kapal robot Barunastra dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) berhasil mengharumkan nama almamater dan bangsa dengan meraih juara di ajang International Roboboat Competition (IRC) 2024. Pada kompetisi tingkat dunia yang digelar di Florida, Amerika Serikat tersebut, Tim Barunastra ITS berhasil mengungguli kampus-kampus ternama dari berbagai belahan dunia.

IRC merupakan perlombaan tahunan yang rutin diselenggarakan oleh Association for Unmanned Vehicle Systems International (AUVSI) untuk melombakan kapal robot tanpa awak. Pada edisi penyelenggaraan tahun 2024 ini, IRC 2024 diikuti oleh 16 kampus ternama dari beberapa negara di dunia di antaranya Georgia Institute of Technology, University of Michigan, hingga Cornell University.

General Manager Barunastra ITS 2024 I Made Vibra Dananjaya menuturkan, Tim Barunastra ITS berhasil menyabet gelar juara III kategori Autonomy Challenge di bawah Istanbul Technical University, Turki di urutan pertama dan AGH University of Krakow, Polandia di tempat kedua.

BACA JUGA: Kampus ITS Surabaya Bersikap Soal Demokrasi di Indonesia

“Pada kategori tersebut, penilaian didasarkan pada seberapa cakap kapal dalam bergerak secara otomatis dan menyelesaikan misi-misi yang diperlombakan,” terang mahasiswa yang kerap disapa Vibra ini, Selasa (13/2/2024).

Pada lomba tersebut, Tim Barunastra harus melewati beberapa tahapan perlombaan yang dimulai dari inspeksi keselamatan kapal. Setelah berhasil lolos pada inspeksi hari pertama, kapal robot tim Barunastra yang diberi nama Nala Proteus 2.0 harus berlayar di babak kualifikasi selama tiga hari untuk menyelesaikan beberapa misi.

“Kapal kami berhasil menyelesaikan lima misi secara sempurna,” ungkapnya bangga.

Lebih lanjut, Vibra menyampaikan bahwa Nala Proteus 2.0 juga berhasil menyelesaikan empat misi secara sempurna pada hari pertama kualifikasi, di antaranya adalah navigation channel, follow the path, duck wash, dan speed challenge. Pada hari ketiga kualifikasi, kapal yang dapat melaju dengan kecepatan 5 knot tersebut berhasil menyelesaikan satu misi lagi, yakni delivery octagon.

BACA JUGA: ITS Buka Pendaftaran 4 Prodi Baru di SNBP dan SNBT 2024

Keberhasilan Nala Proteus 2.0 tersebut membawa tim Barunastra ITS melaju ke babak final yang digelar selama dua hari, hingga Minggu (11/2) waktu setempat. Pada hari pertama final, kapal Nala Proteus 2.0 berhasil menyelesaikan lima misi dengan dua di antaranya sukses mendapatkan nilai sempurna.

“Pada hari kedua, kami kembali berhasil menyelesaikan empat misi dengan dua di antaranya memperoleh nilai sempurna,” jelas mahasiswa Departemen Teknik Sistem Perkapalan ITS tersebut.