Debat Capres, Ganjar Bangun Indonesia dengan Pendidikan dan Kebudayaan

JAKARTA - Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menyampaikan keluhan buruh dalam Debat Pilpres Kelima 2024. Selain upah, buruh meminta Ganjar-Mahfud melakukan revisi terhadap UU Cipta Kerja.

"Kawan-kawan buruh kemarin sampaikan soal revisi UU Cipta Kerja. Buruh butuh keseimbangan dengan nasibnya," ucap Ganjar, Minggu (4/2/2024).

Selain itu, lanjut Ganjar, dalam membangun Indonesia dibutuhkan sejumlah hal yang perlu ditingkatkan. Mulai dari kebudayan hingga pendidikan.

Menurut Ganjar pendidikan dan kebudayaan harus dibangun bersama. Di mana akses pendidikan harus baik dengan kurikulum yang mantap. Kemudian ada juga fasilitas terbaik untuk doses atau pengajar lainnya.

Dengan pendidikan dan kebudayaan yang baik, maka akan menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Hal ini pada akhirnya membuat masyarakat mudah mendapatkan pekerjaan nantinya.

"Keterampilan pendidikan merespons lapangan kerja terbuka dan upah," ujarnya.