Mahfud MD Janji Prioritaskan Pendidikan Gratis hingga Perguruan Tinggi

JAKARTA - Cawapres nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo Mahfud MD akan memprioritaskan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi untuk menyediakan 17 juta lapangan pekerjaan di Indonesia lewat program 1 keluarga miskin 1 sarjana.

Hal itu disampaikan Mahfud dalam acara Fun Walk Puncak Peringatan HUT Partai Hanura ke-17 di Jalan Kostal Area, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau (Kepri), Sabtu (3/2/2024).

"Kalau ada keluarga yang masih tertinggal di bidang ekonomi atau miskin, kami akan ambil satu keluarganya untuk disekolahkan sampai perguruan tinggi," jelas Mahfud di atas panggung Fun Walk.

Menurut Mahfud, pendidikan gratis yang disediakan negara bekal pendorong agar lebih banyak lapangan pekerjaan dengan penghasilan layak untuk masyarakat Indonesia.

Dengan begitu, anggota keluarga prasejahtera yang mendapatkan program tersebut bisa memperbaiki perekonomian keluarga setelah berhasil lulus dari perguruan tinggi.

"Tidak usah bayar (biaya pendidikan), nanti kalau ini sudah lulus kembali ke keluarga lalu ikut membangun keluarganya akan ikut lebih sejahtera," tegas Mahfud.