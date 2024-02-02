Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Cara Daftar Beasiswa Google 2024 untuk Perempuan, Dapat Tunjangan Rp39 Juta

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |20:38 WIB
Cara Daftar Beasiswa Google 2024 untuk Perempuan, Dapat Tunjangan Rp39 Juta
Cara Daftar Beasiswa Google 2024 untuk Perempuan. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Ini cara daftar beasiswa Google tahun 2024 untuk perempuan. Pada 2024, Google membuka lowongan beasiswa untuk perempuan melalui jalur beasiswa Generation Google Scholarship (APAC).

Beasiswa ini dikhususkan bagi perempuan yang masih menempuh pendidikan di perguruan tinggi di wilayah Asia Pasifik yang sedang belajar di bidang ilmu komputer dan teknologi.

Dilansir dari laman resmi Build Your Future with Google pada Jumat, (2/2/2024), mahasiswa yang mendaftar beasiswa Google akan mendapatkan tunjangan sebesar Rp39 juta atau USD2.500.

Sejak tahun 2023, penerima beasiswa APAC berasal dari 145 Universitas di 25 negara.

Berikut cara daftar beasiswa Google tahun 2024 untuk perempuan:

Memang saat ini pendaftaran belum dibuka. Namun untuk cara daftarnya kamu perlu membuat akun di lamahttps://buildyourfuture.withgoogle.com/ dan mengisi biodata serta mengunggah dokumen.

Persyaratan Melamar Jalur Beasiswa APAC 2024

1. Saat ini terdaftar sebagai mahasiswa sarjana tahun kedua atau ketiga penuh waktu di universitas terakreditasi di Asia Pasifik untuk tahun akademik 2023-2024.

2. Berniat untuk terus mengejar program S1 penuh waktu di universitas terakreditasi di Asia Pasifik untuk tahun akademik 2024-2025.

