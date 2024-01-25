Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Sambangi Banyuwangi, Atikoh Ganjar Sebut Pentingnya Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana

Atikah Umiyani , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |16:33 WIB
Sambangi Banyuwangi, Atikoh Ganjar Sebut Pentingnya Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana
Siti Atiqoh pada Acara di Banyuwangi (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana yang menjadi unggulan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3, Ganjar-Mahfud yang juga diusung Partai Perindo, berangkat dari pengalaman pribadi Ganjar Pranowo dan istrinya, Siti Atikoh Supriyanti.

Diketahui, Atikoh berasal dari keluarga yang tumbuh di lingkungan pesantren sederhana, sedangkan Ganjar merupakan anak dari seorang polisi berpangkat Letnan Satu (Lettu), yang bertugas di Polsek Kutoarjo.

Diceritakan Atikoh, program tersebut merupakan upaya Ganjar-Mahfud untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kelas bawah. Dimana akses ke dunia pendidikan amat sulit. Sehingga perlu ada political will untuk membantunya.

"Kalau untuk keluarga mampu mereka bisa dapat (mengenyam pendidikan tinggi) sendiri, tapi kalau untuk keluarga tidak mampu ini harus difasilitasi oleh pemerintah," kata Atikoh saat bertemu dengan masyarakat, jajaran Tim Pemenangan Cabang (TPC) Ganjar-Mahfud Banyuwangi, Caleg Partai Koalisi, dan Relawan Ganjar-Mahfud di Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (24/1/2024).

Atikoh meyakini, jika pemerintah mampu memberi jaminan pendidikan tinggi untuk keluarga tidak mampu, maka taraf hidup mereka sekiranya akan terangkat.

Halaman:
1 2
1 2
Telusuri berita edukasi lainnya
