HOME EDUKASI KAMPUS

Program Satu Keluarga Satu Sarjana Berangkat dari Pengalaman Ganjar-Atikoh

Atikah Umiyani , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |18:50 WIB
Program Satu Keluarga Satu Sarjana Berangkat dari Pengalaman Ganjar-Atikoh
Siti Atiqoh pada Acara di Banyuwangi (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Istri capres nomor urut 03 yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Suprianti menyebut, program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana yang menjadi unggulan pasangan Capres dan Cawapres Ganjar-Mahfud, berangkat dari pengalaman pribadinya.

Diketahui, Atikoh memang berasal dari keluarga yang tumbuh di lingkungan pesantren sederhana. Sedangkan Ganjar merupakan anak dari seorang polisi berpangkat rendah yakni, Letnan Satu (Lettu), yang bertugas di Polsek Kutoarjo.

Atikoh menyatakan, program tersebut merupakan upaya Ganjar-Mahfud untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kelas bawah. Dimana saat ini, akses ke dunia pendidikan amat sulit. Sehingga menurutnya, perlu ada political will untuk membantunya.

"Kalau untuk keluarga mampu mereka bisa dapat (mengenyam pendidikan tinggi) sendiri, tapi kalau untuk keluarga tidak mampu ini harus difasilitasi oleh pemerintah," kata Atikoh saat bertemu dengan masyarakat, jajaran Tim Pemenangan Cabang (TPC) Ganjar-Mahfud Banyuwangi, Caleg Partai Koalisi, dan Relawan Ganjar-Mahfud, di Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (24/1/2024).

Atikoh meyakini, jika pemerintah mampu memberi jaminan pendidikan tinggi untuk keluarga tidak mampu, maka taraf hidup mereka sekiranya akan terangkat.

Halaman:
1 2
Telusuri berita edukasi lainnya
