HOME EDUKASI KAMPUS

UPN Veteran Jakarta Gandeng Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia

Timothy Gishelardo , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |18:47 WIB
UPN Veteran Jakarta Gandeng Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia
UPN Kerjasama dengan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia. (Foto: Okezone.com/UPN)
A
A
A

JAKARTA - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) UPN Veteran Jakarta Asosiasi menjalin kerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) untuk memperkuat komunikasi lingkungan dan kehutanan.

Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama APHI dan FISIP UPN Veteran ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum APHI Erwansyah dan Dekan FISIP UPN Veteran Jakarta Dr S Bekti Istiyanto di Kampus UPN Veteran Jakarta.

Turut hadir pada kesempatan itu Ketua Komite Humas dan Kerja Sama APHI Sugijanto, Wakil Ketua Komite Humas dan Kerja Sama APHI Trisia Megawati, Wakil Dekan I FISIP UPN Veteran Dr Fitria Ayuningtyas dan Wakil Dekan III FISIP UPN Veteran Musa Maliki Ph.D.

Wakil Ketua Umum APHI Erwansyah menyampaikan ucapan terima kasih kepada FISIP UPN Veteran atas kerja sama yang dijalin. Erwansyah berharap, melalui kerja sama ini komunikasi publik tentang berbagai isu kehutanan, multi usaha kehutanan, perubahan iklim dan permasalahan sosial bisa diperkuat untuk mendukung pengelolaan hutan lestari.

"Komunikasi publik yang efektif juga perlu dibangun terkait isu-isu internasional untuk menjawab tuduhan deforestasi dan terkait perubahan iklim," katanya, Jumat (19/1/2024).

Erwansyah menyatakan, anggota APHI yang terdiri dari sekitar 400 PBPH yang tersebar dari Aceh hingga Papua merasa bangga bisa ikut mendukung pengembangan calon-calon ilmuwan di FISIP UPN Veteran Jakarta.

Halaman:
1 2
