UPNVJ-Waseda University Kolaborasi Penelitian dan Pendidikan

JAKARTA - Tim program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta melaksanakan penandatanganan dokumen Implementation Agreement (IA) dengan the Graduate School of Asia Pacific Studies (GSAPS) di Waseda University, Jepang.

Kerjasama antara kedua institusi mencakup dua agenda, yaitu diseminasi penelitian dan pembicara tamu dalam agenda seminar rutin "Religions and Politics in Southeast Asia."

"Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi antara kedua institusi di bidang penelitian dan pendidikan," ujar Wakil Dekan Bidang Kerja Sama dan Kemahasiswaan FISIP UPNVJ, Musa Maliki, Rabu (6/12/2023).

Dirinya juga optimis dalam keberlanjutan kerjasama antara kedua institusi.

Sementara itu, Perwakilan dari GSAPS, Prof Miichi, Ken, mengaku bangga atas kerjasama yang telah dirintis ini. Pihaknya mengapresiasi semangat FISIP UPNVJ dalam menginisiasi kerja sama tersebut.