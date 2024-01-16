Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Prediksi Rata-Rata Nilai Rapor Lolos Unair SNBP 2024

Arsitta Dwi Pramesti , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |06:35 WIB
Prediksi Rata-Rata Nilai Rapor Lolos Unair SNBP 2024
Prediksi Nilai Rata-Rata Rapor Lolos Unair SNBP 2024 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Prediksi rata-rata nilai rapor lolos Unair SNBP 2024 menarik untuk diketahui.

Universitas Airlangga (Unair) merupakan salah satu kampus favorit yang terletak di Surabaya, Jawa Timur. Dengan kualitas pendidikan yang unggul, Unair berhasil mendapatkan peringkat 201-300 dunia versi THE Impact 2022. Program studi yang ditawarkan pada universitas ini beragam, dari rumpun saintek hingga soshum.

Bagi calon mahasiswa yang tertarik masuk Unair namun khawatir dengan tes, dapat mencoba mendaftar pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2024.

Untuk mendaftar jalur ini, peserta harus memperhatikan nilai rata-rata rapor untuk lolos. Okezone merangkum prediksi rata-rata nilai rapor lolos Unair SNBP 2024 berikut ini.

Prediksi Rata-Rata Nilai Rapor Lolos Unair SNBP 2024 Rumpun Saintek

Akuakultur: 86,64

Biologi: 86,49

Farmasi: 89,89

Fisika: 83,72

Kebidanan: 88,06

Kedokteran: 89,45

Kedokteran Gigi: 88,40

Kedokteran Hewan: 87,80

Keperawatan: 89,40

Kesehatan Masyarakat: 88,87

Kimia: 85,82

Matematika: 85,72

Rekayasa Nanoteknologi: 83,96

Sistem Informasi: 87,13

Statistika: 87,43

Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan: 85,1

Teknik Biomedis: 87,22

Teknik Elektro: 84,81

Teknik Industri: 87,85

Teknik Lingkungan: 86,91

Teknologi Hasil Perikanan: 85,50

Teknologi Sains Data: 87,47

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/65/3133695/utbk_2025-sPA4_large.jpg
Panitia SNPMB Kutuk Kecurangan Pelaksanaan UTBK SNBT 2025  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/65/3127052/snbt_2025-TIx1_large.jpg
Ada Berapa Jumlah Soal UTBK SNBT 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/65/3127042/snbt_2025-BGAx_large.jpg
Segini Skor UTBK ITB dan IPB untuk Lolos SNBT 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/65/3105514/beasiswa-fl1c_large.jpg
Kapan Batas Simpan Permanen Akun SNPMB 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/624/3101629/snpmb-K5hw_large.jpg
Ini Mekanisme Registrasi Akun SNPMB 2025 dan Pengisian PDSS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/65/3099465/snbp-QTmn_large.jpeg
Cara Cek Kuota Sekolah SNBP 2025
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement