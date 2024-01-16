Prediksi Rata-Rata Nilai Rapor Lolos Unair SNBP 2024

JAKARTA – Prediksi rata-rata nilai rapor lolos Unair SNBP 2024 menarik untuk diketahui.

Universitas Airlangga (Unair) merupakan salah satu kampus favorit yang terletak di Surabaya, Jawa Timur. Dengan kualitas pendidikan yang unggul, Unair berhasil mendapatkan peringkat 201-300 dunia versi THE Impact 2022. Program studi yang ditawarkan pada universitas ini beragam, dari rumpun saintek hingga soshum.

Bagi calon mahasiswa yang tertarik masuk Unair namun khawatir dengan tes, dapat mencoba mendaftar pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2024.

Untuk mendaftar jalur ini, peserta harus memperhatikan nilai rata-rata rapor untuk lolos. Okezone merangkum prediksi rata-rata nilai rapor lolos Unair SNBP 2024 berikut ini.

Prediksi Rata-Rata Nilai Rapor Lolos Unair SNBP 2024 Rumpun Saintek

Akuakultur: 86,64

Biologi: 86,49

Farmasi: 89,89

Fisika: 83,72

Kebidanan: 88,06

Kedokteran: 89,45

Kedokteran Gigi: 88,40

Kedokteran Hewan: 87,80

Keperawatan: 89,40

Kesehatan Masyarakat: 88,87

Kimia: 85,82

Matematika: 85,72

Rekayasa Nanoteknologi: 83,96

Sistem Informasi: 87,13

Statistika: 87,43

Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan: 85,1

Teknik Biomedis: 87,22

Teknik Elektro: 84,81

Teknik Industri: 87,85

Teknik Lingkungan: 86,91

Teknologi Hasil Perikanan: 85,50

Teknologi Sains Data: 87,47