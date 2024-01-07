Daftar Tempat Kuliah 10 Miliarder Terkaya Amerika, dari Elon Musk hingga Bill Gates

JAKARTA – Deretan 10 miliarder terkaya di Amerika Serikat beserta tempat dan jurusan kuliah mereka ini menarik untuk diketahui.

Banyak dari mereka yang juga turut masuk ke dalam deretan orang terkaya di dunia. Lantas, di mana sajakah mereka menghabiskan waktu perkuliahan mereka?

Simak informasinya. Melansir data yang dipublikasikan oleh majalah Forbes pada bulan Oktober 2023, Minggu (7/1/2024), disebutkan bahwa Amerika Serikat menjadi tempat tinggal bagi hampir 22 juta orang dengan kekayaan di atas USD1 juta dan 735 individu yang memiliki kekayaan mencapai USD1 miliar.

Sumber kekayaan mereka berasal dari warisan atau usaha sendiri, walaupun hampir semuanya memiliki pengalaman pendidikan perguruan tinggi, tetapi nyatanya tidak semua orang di daftar berikut berhasil menyelesaikan pendidikannya. Tokoh kontroversial Elon Musk, tentu juga turut masuk ke dalam daftar ini.

BACA JUGA: Orang Kaya RI Sukanto Tanoto Mengakuisisi Hotel Mewah di China

Dirinya dikaitkan dengan banyak perusahaan terkenal yang ia dirikan atau diakuisisi, termasuk Tesla, SpaceX, dan X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter).

Kekayaan bersih Musk pada 2 Oktober 2023 mencapai USD255,4 miliar, hampir 70 persen lebih banyak dari orang Amerika terkaya kedua, pendiri Amazon.com Jeff Bezos.

Banyak dari mereka yang juga ternyata merupakan seorang pemegang gelar sarjana seni dan teknik.

Untuk lebih lengkapnya, berikut daftar 10 orang terkaya di Amerika beserta tempat dan jurusan kuliah mereka yang dilansir melalui laman 247wallst: Universitas dan jurusan 10 miliarder terkaya Amerika

1. Elon Musk

● Kekayaan bersih per 2 Oktober 2023: USD255,4 miliar (No. 1 di dunia)

● Sumber kekayaan: Tesla & SpaceX (teknologi)

● Pendidikan tinggi: Bachelor of Arts/Science, University of Pennsylvania

2. Jeff Bezos

● Kekayaan bersih per 2 Oktober 2023: USD151,9 miliar (No. 3 di dunia)

● Sumber kekayaan: Amazon.com (perdagangan multinasional)

● Pendidikan tinggi: Bachelor of Arts/Science, Princeton University

3. Larry Ellison

● Kekayaan bersih per 2 Oktober 2023: USD135,6 miliar (No. 4 di dunia)

● Sumber kekayaan: Oracle (perusahaan perangkat lunak)

● Pendidikan tinggi: University of Illinois, Urbana-Champaign (drop out pada 1962);

University of Chicago (drop out pada 1966)

4. Warren Buffet

● Kekayaan bersih per 2 Oktober 2023: USD115,6 miliar (No. 5 di dunia)

● Sumber kekayaan: Berkshire Hathaway (perusahaan konglomerasi di bidang

asuransi)

● Pendidikan tinggi: Master of Science, Columbia University; Bachelor of

Arts/Science, University of Nebraska Lincoln

5. Larry Page

● Kekayaan bersih per 2 Oktober 2023: USD112,1 miliar (No. 6 di dunia)

● Sumber kekayaan: Google (perusahaan mesin pencari internet)

● Pendidikan tinggi: Master of Science, Stanford University; Bachelor of

Arts/Science, University of Michigan