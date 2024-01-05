Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Nilai Rata-Rata Rapor SPMB untuk Lolos Universitas Negeri Semarang 2024

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |06:17 WIB
Nilai Rata-Rata Rapor SPMB untuk Lolos Universitas Negeri Semarang 2024
Nilai Rata-Rata Rapor SPMB untuk Lolos Unnes 2024 (Foto: Freepik)
JAKARTA - Nilai rata-rata rapor SPMB untuk lolos Universitas Negeri Semarang 2024 akan diulas dalam artikel ini.

Ada 3 jalur seleksi masuk Universitas Negeri Semarang (Unnes) yaitu SNBP, SNBT dan seleksi mandiri Unnes. Untuk para calon mahasiswa yang ingin masuk Unnes harus mengetahui nilai rata-rata rapor SPMB untuk lolos Universitas Negeri Semarang 2024.

Komponen penilaian SPMB 2024 terdiri dari seluruh mata pelajaran serta nilai dua mata pelajaran program studi.

Berikut nilai rata-rata SPMB Universitas Negeri Semarang

Nilai rapor SPMB untuk lolos Universitas Negeri Semarang pada tahun 2024 belum tersedia secara spesifik. Namun, berdasarkan data dari tahun sebelumnya, rata - rata nilai rapor yang diterima untuk progran studi Saintek di Unnes, yaitu:

Halaman:
1 2 3
