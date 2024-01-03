Pakar ITB Ungkap Alasan Gempa di Jepang Picu Tsunami

JAKARTA - Gempa bumi terjadi di daerah Noto di Prefektur Ishikawa, Jepang, Senin (1/1/2024). Berdasarkan data dari Japan Meteorological Agency, kekuatan gempa tersebut 7.6 skala ricther dan terjadi pukul 14.10 waktu setempat.

Skala intensitas seismik tersebut mencapai angka 7 yang artinya saat terjadi gempa hampir semua perabotan yang tidak dipasangi penahan akan berpindah tempat atau jatuh, dan mungkin terbang.

Selain di Ishikawa, gempa juga terasa di sejumlah daerah lainnya seperti Niigata, Toyama, Niigata, Toyama, Fukui, Nagano, Gifu, Tokyo, Yamagata, Fukushima, Ibaraki, Saitama, Tochigi, Miyagi, Gunma, Shizuoka, Aichi, Mie, Shiga, Kyoto, Osaka, Hyogo, Nara, Tottori, Iwate, dan Akita.

Berdasarkan laporan Reuters, gempa tersebut memicu gelombang tsunami dengan ketinggian lebih dari 1 meter di sepanjang pesisir barat Jepang, membuat aliran listrik putus, dan mengharuskan warga pesisir pantai mengungsi ke tempat yang lebih tinggi.

Pakar gempa dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Irwan Meilano mengatakan, sumber gempa di pantai timur Jepang lebih berbahaya karena kekuatannya dapat mencapai 8 skala ricther. Namun, gempa di pantai barat pun, seperti yang terjadi di Ishikawa, memiliki potensi gempa yang cukup signifikan meski gempanya tidak sebesar di pantai timur.

“Gempa di wilayah pantai timur Jepang tidak sebesar pantai barat. Namun bisa menghasilkan tsunami dan guncangannya lebih kuat karena lebih dekat dengan garis pantai,” ujarnya seperti dilansir laman ITB, Jakarta, Rabu (3/1/2023).

Dalam konteks gempa di Jepang, katanya gempa awal tahun 2024 tersebut bukan gempa terkuat yang terjadi di negara tersebut. Namun, untuk wilayah pantai barat termasuk gempa yang terkuat. Hal ini karena pertemuan antar lempengnya lebih dekat dengan garis pantai dibandingkan dengan pantai timur.