Serangga Spesies Baru di Dunia Ditemukan Davis Marthin Damaledo Asal NTT

Serangga jenis baru di dunia ditemukan di NTT (Foto: X)

JAKARTA - Seekor serangga jenis baru ditemukan oleh seorang anak bernama Davis Marthin Damaledo asal Nusa Tenggara Timur (NTT). Dia menjadi sorotan dunia setelah menemukan serangga spesies baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya.

Namanya kini terpampang abadi dalam sebuah publikasi ilmiah berjudul Nesiophasma sobesonbaaii n. sp. –a new giant stick insect from the island Timor, Indonesia (Insecta: Phasmatodea) yang terbit Maret 2023 lalu. Sebagaimana dilansir dari berbagai sumber, Kamis (28/12/2023), serangga spesies baru yang ditemukan Davis memiliki bentuk menyerupai ranting. Warnanya hijau terang dengan ukuran yang cukup besar, sekitar 20cm.

Serangga tersebut ditemukan oleh Davis pada tahun 2021 lalu. Kala itu, Davis yang memang sedari kecil gemar mengumpulkan serangga menemukannya sedang hinggap di sebuah pohon jambu biji di Desa Oemasi, Kupang, NTT.

Davis kemudian membawa pulang serangga unik itu dan meminta bantuan rekannya sesama penghobi serangga, Garda Bagus Damastra untuk melakukan identifikasi. Sayangnya keduanya menemukan jalan buntu.

Garga hanya berhasil mengetahui genusnya, yakni Nesiophasma. Garda kemudian meminta bantuan peneliti serangga asal Kanada, Frank H. Hennemann untuk melakukan identifikasi lebih lanjut dengan mengirim serangga tersebut ke Kanada.