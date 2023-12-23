Kuliah Gratis di Inggris, Ini Syarat Beasiswa Arryman ISRSF ke SOAS University of London 2024

JAKARTA - Kamu sedang mencari program beasiswa ke Inggris? Jangan khawatir, tahun 2024 ada kesempatan emas, beasiswa dengan biaya penuh untuk kuliah di Inggris lho!

Yayasan Beasiswa dan Dukungan Penelitian Indonesia (ISRSF) dengan antusias mengumumkan peluncuran Beasiswa Arryman untuk tahun 2024, sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pendidikan dan penelitian di Indonesia. Program ini adalah hasil kolaborasi antara ISRSF dan SOAS University of London, yang terkenal sebagai institusi pendidikan ternama di Inggris dan di dunia, menandai sebuah langkah progresif ISRSF untuk memajukan kualitas sumber daya riset dan pendidikan tinggi Indonesia

"Kami mendukung generasi muda Indonesia untuk mencapai pendidikan tinggi yang berstandar global. Beasiswa Arryman merupakan jalan bagi para sarjana Indonesia untuk memperdalam pengetahuan di sektor ekonomi dan kebijakan publik," tutur Ketua ISRSF Irfan Hutagalung, Sabtu (23/12/2023).

BACA JUGA:

Khusus Gelar S2 dan S3

Tahun 2023, ISRSF telah mengirimkan gelombang pertama talenta muda berbakat Indonesia untuk belajar ke salah satu universitas ternama di Inggris dan di dunia itu. Beasiswa Arryman dirancang untuk memberikan dukungan lengkap kepada calon akademisi muda Indonesia yang berprestasi dan ingin melanjutkan pendidikan mereka dari M.Sc. hingga Ph.D di SOAS University of London.

Kuliah Gratis

Program ini meliputi semua biaya pendidikan, tempat tinggal, tiket penerbangan Jakarta-London-Jakarta, asuransi kesehatan, dukungan riset, dan biaya hidup sepanjang periode studi.

“Program beasiswa ini unik dan mungkin satu-satunya di Indonesia di mana setelah penerima beasiswa menuntaskan studinya sampai jenjang Ph.D., mereka disiapkan tempat di Indonesia untuk menjadi akademisi dan periset kelas dunia," katanya.

BACA JUGA:

Beasiswa ini terbuka untuk lulusan S1 dari Indonesia yang memiliki catatan akademik yang baik. Proses seleksi melibatkan evaluasi administratif dan wawancara yang ketat untuk menjamin hanya kandidat terbaik yang terpilih.

Para kandidat juga harus memiliki dedikasi yang kuat untuk kembali dan memberikan kontribusi di Indonesia setelah menyelesaikan studi.