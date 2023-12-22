Penerima Beasiswa Santri Baznas Diumumkan, Cek di Sini

JAKARTA – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) telah mengumumkan pesantren penerima Beasiswa Santri Baznas 2023. Pesantren penerima beasiswa nantinya dapat mengajukan santri sesuai kuota yang diberikan untuk dibiayai oleh Baznas.

Dilansir dari laman instagram resmi Baznas, Jumat (22/12/2023), Baznas telah merilis daftar pesantren penerima Beasiswa Santri Baznas 2023. Pesantren penerima beasiswa ini sejumlah 200 pesantren yang tersebar di pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, hingga Sulawesi.

Setiap pesantren memiliki kuota santri yang mendapat beasiswa. Kuota yang dimiliki tiap pesantren beragam, mulai dari seorang santri hingga 30 santri.

Link Penerima Beasiswa

Daftar pesantren penerima beasiswa ini dapat diakses pada link yang diunggah oleh Baznas bit.ly/lulus-santribaznas2023.