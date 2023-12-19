Ganjar Dorong Perguruan Tinggi Optimalkan Bonus Demografi saat Hadiri Dies Natalis ke-74 UGM

JAKARTA - Universitas Gadjah Mada (UGM) merayakan puncak dies natalis ke-74 pada hari ini, Selasa (19/12/2023). Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, menghadiri langsung dies natalis UGM di Graha Sabha Pramana UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pada kesempatan itu turut disampaikan pidato terkait perkembangan dan kemajuan dunia, termasuk dunia pendidikan. Ganjar yang merupakan lulusan Fakultas Hukum UGM mengatakan, perguruan tinggi memiliki posisi yang sangat strategis dalam mentransformasikan bangsa Indonesia.

"Selamat ulang tahun untuk UGM ke-74. Bagaimana kemudian masyarakat Indonesia bertransformasi dan perguruan tinggi menempatkan posisinya dalam dirinya yang sangat strategis," ujar Ganjar di UGM.

Ganjar menambahkan, perguruan tinggi harus mampu menangkap dan menjawab tantangan bonus demografi yang sedang terjadi di Indonesia saat ini.

Menurut Ganjar, perguruan tinggi memiliki peran penting untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa yang bersifat sektoral.

Pasalnya, lanjut Ganjar, untuk menuju Indonesia Emas 2045 perguruan tinggi bertugas untuk menyiapkan sistem pendidikan yang terbaik agar banyak melahirkan generasi anak bangsa yang unggul dan berkualitas.

"Konteksnya merespons bonus demografi dengan segala kecanggihannya, artinya perguruan tinggi dan lembaga riset memang wajib diberikan penugasan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sektoral agar cita-cita di 2045 tercapai," kata Ganjar.